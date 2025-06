Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match nella prima giornata, spicca Fognini Alcaraz sul campo centrale.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: INIZIA LO SLAM SULL’ERBA!

Lunedì 30 giugno finalmente la diretta Wimbledon 2025 apre le sue porte: siamo arrivati al terzo Slam stagionale, quello più prestigioso almeno nell’immaginario collettivo per il fascino dei suoi campi in erba, lo stretto regolamento circa abiti e accessori che non possono prescindere dal bianco e tanto altro ancora.

Wimbledon 2025 rappresenta realmente uno spettacolo straordinario: in uno Slam gli uomini giocano sulla distanza dei cinque set, a Londra abbiamo assistito a match entrati nella leggenda e staremo a vedere se qualcuno sarà in grado di detronizzare Carlos Alcaraz, che ha vinto le ultime due edizioni.

Magari sarà Jannik Sinner, per il cui esordio dovremo aspettare domani: l’altoatesino, scottato dalla sconfitta contro Alcaraz nella finale del Roland Garros, ha approcciato la stagione sull’erba con un inatteso ko ad Halle contro Alexander Bublik; nella diretta Wimbledon 2025 le cose possono essere diverse perché i cinque set danno certamente una mano ai big, ma comunque non lo si può dare per scontato.

Adesso, aspettando che i match prendano il via (a mezzogiorno), proviamo a dare uno sguardo al programma di oggi con particolare focus sui tennisti italiani perchè già nella giornata d’esordio non saranno pochi.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025

Per la diretta tv di Wimbledon 2025 vi dovrete rivolgere ai canali di Sky Sport con ampia copertura per gli abbonati, e la diretta streaming video su Sky o Now Tv sempre in abbonamento.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: SUBITO FOGNINI ALCARAZ

Sono almeno tre gli italiani sui quali concentrarci nella diretta Wimbledon 2025. Il programma sul campo centrale inizia alle ore 14:30 e Fabio Fognini, che potrebbe essere all’ultimo Slam di Londra, ha pescato malissimo nel sorteggio perché gli è toccato un primo turno contro Alcaraz, che ha già vinto cinque Slam e soprattutto è appunto colui che si è preso gli ultimi due titoli a Londra, nel frattempo ha trionfato anche al Queen’s ed è per distacco, senza nulla togliere a Sinner, il giocatore da battere, dunque un banco di prova durissimo per Fognini.

Matteo Berrettini quattro anni fa ha giocato la finale a Wimbledon, sembrava in rampa di lancio ma purtroppo gli infortuni hanno deciso altro; oggi il romano non è più quello di un tempo ma sull’erba può ancora dire la sua, e l’esordio contro il numero 108 Atp Kamil Majchrzak è certamente abbordabile come potrebbe esserlo quello di Jasmine Paolini, che ha raggiunto la semifinale a Bad Homburg (perdendo contro Iga Swiatek) e apre le danze contro Anastasija Sevastova, veterana lettone con una storia molto lunga da raccontare, ricordando che la lucchese l’anno scorso ha giocato la finale e quindi avrà anche tanti punti da difendere per il ranking.