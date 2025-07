Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match validi per il primo turno nel torneo dello Slam.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: ESORDIO PER MUSETTI!

Abbiamo un’altra giornata intensa a farci compagnia con la diretta Wimbledon 2025, martedì 1 luglio naturalmente si completano i match del primo turno e, visto il fuso orario di Londra, si parte alle ore 12:00 di casa nostra.

Giorno interessante: c’è l’esordio di Jannik Sinner che apre le danze, come abbiamo già visto, con un derby contro Luca Nardi e dovrà provare a riscattare non solo la sconfitta nella finale del Roland Garros ma anche, e forse soprattutto, l’inatteso ko sull’erba di Halle contro Alexander Bublik.

Qui però ci concentreremo sugli altri italiani: arriva il momento infatti del primo turno per Lorenzo Musetti. Il carrarese, reduce da una straordinaria stagione sulla terra che lo ha portato al numero 7 del ranking Atp, qui nella diretta Wimbledon 2025 ha un compito non indifferente, che sarà quello di confermare il suo nuovo status ma anche provare a replicare la semifinale che aveva giocato lo scorso anno.

L’esordio sarà contro l’esperto georgiano Nikoloz Basilashvili: poteva andare peggio perché quest’ultimo è lontano dai suoi migliori standard, forse però tutto sommato poteva andare anche meglio ma è inevitabile dire che sia Musetti ampiamente favorito per il passaggio del turno, vedremo cosa ci dirà il campo.

COME SEGUIRE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Wimbledon 2025 in tv saremo sui canali di Sky Sport e di conseguenza, anche qui per gli abbonati, la diretta streaming video sarà disponibile con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: UN’ALTRA GIORNATA INTENSA

Sarà dunque un’altra giornata intensa quella con la diretta Wimbledon 2025: non solo Sinner e Musetti, nel torneo Atp avremo anche l’esordio di Flavio Cobolli che sull’erba dà sempre la sensazione di poter fare grandi cose, e ancora quello di un Lorenzo Sonego che ha sicuramente nel verde la sua superficie favorita, ma vive un momento non straordinario. Avversari comunque alla portata per entrambi: il romano gioca contro il kazako Beibit Zhukayev, mentre Sonego affronta il portoghese Jaime Faria e ci aspettiamo che entrambi superino di slancio questo primo turno.

La diretta Wimbledon 2025 ci porterà poi ad affrontare il tabellone femminile: sfida ostica se non di più per Elisabetta Cocciaretto, perché Jessica Pegula resta ancora oggi una delle migliori giocatrici al mondo e arriva a Londra avendo vinto il titolo a Bad Homburg, battendo Iga Swiatek in finale. Per Lucia Bronzetti invece ci sono maggiori possibilità di ottenere almeno un successo in questo Slam: per la romagnola la prima rivale sarà Jill Teichmann, in campo oggi anche Mirra Andreeva e la campionessa 2022 Elena Rybakina che rischia qualcosa contro Elina Avanesyan, anche se l’armena dopo una grande irruzione sul circuito si è un po’ persa per strada.