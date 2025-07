Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match di martedì 8 luglio, iniziano i quarti di finale.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: INIZIANO I QUARTI!

Con la diretta Wimbledon 2025 siamo arrivati, martedì 8 luglio, ai quarti di finale: dunque entriamo nel momento davvero caldo del torneo dello Slam, che ci presenta oggi i match nella metà bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile, dopo la Middle Sunday e il lunedì che hanno chiuso gli ottavi.

Sicuramente il nome di spicco è quello di Carlos Alcaraz: lo spagnolo in questo Slam ha lasciato per strada qualche set ma ci sono pochi dubbi sul suo livello, adesso però se la deve vedere con uno dei padroni di casa che fa sognare tutta la Gran Bretagna, e si tratta di Cameron Norrie.

Il mancino sta vivendo una diretta Wimbledon 2025 di grande pregio, tornando a vivere quegli straordinari momenti che nel 2020 lo avevano lanciato nell’élite del tennis mondiale; contro Alcaraz però la storia rischia di essere ben diversa.

Avremo poi l’altra sfida maschile per i quarti di finale, quella tra un Taylor Fritz che sull’erba sa essere pericolosissimo e Karen Khachanov che ogni tanto arriva in fondo o comunque ci va vicino; vedremo cosa succederà nella diretta Wimbledon 2025, non prima di aver speso qualche altra parola sui temi principali della giornata.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: UN MARTEDÌ SENZA ITALIANI

Si torna in campo nella diretta Wimbledon 2025, e sarà un martedì senza italiani: nel torneo femminile infatti le nostre rappresentanti sono state eliminate presto, la grande speranza era ovviamente Jasmine Paolini che però è caduta già al secondo turno, contro la non irresistibile Kamilla Rakhimova. La grande storia è quella di Amanda Anisimova: talento in tenerissima età, persasi per strada, tornata in auge dopo la tragica scomparsa del padre e qualche problema di natura psicologica, oggi ai quarti dopo la grande rimonta su Linda Noskova, uscita in lacrime per l’occasione persa.

Lacrime di gioia per la Anisimova, che da lunedì sarà anche nella Top 10 del ranking Wta; dovrà però vedersela con Anastasia Pavlyuchenkova, una veterana che quando gioca così è una minaccia per tutti e torna in semifinale Slam dopo nove anni. La numero 1 Aryna Sabalenka resta la straordinaria favorita per vincere Wimbledon 2025: sarebbe il primo titolo sull’erba per la bielorussa, l’avversaria nei quarti è Laura Siegemund che a 37 anni è riuscita a riprendersi una semifinale Major con grande qualità, adesso però per lei la strada si complica non poco ma i match di tennis vanno sempre giocati, e dunque attenzione alle potenziali sorprese anche nella giornata di oggi a Londra.