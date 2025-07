Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live delle due semifinali femminili, in programma oggi giovedì 10 luglio.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: ECCO LE SEMIFINALI WTA!

Giovedì 10 luglio la diretta Wimbledon 2025 ci presenta le due semifinali Wta: sarà una grande giornata in compagnia dello Slam femminile di Londra, i due match che vivremo insieme sono Sabalenka Anisimova e Swiatek Bencic, entrambi da gustare dall’inizio alla fine anche perché molto incerti.

Sicuramente la numero 1 Aryna Sabalenka ha una marcia in più, ma a Wimbledon non ha mai vinto e già ai quarti ha rischiato parecchio contro Laura Siegemund, trovandosi a fronteggiare il turno di servizio che l’avrebbe eliminata: grande reazione, ma ora dovrà necessariamente alzare il livello per prendersi un’altra finale.

Infatti dall’altra parte della rete c’è una Amanda Anisimova che la semifinale Slam (al Roland Garros) l’aveva giocata sei anni fa, quando ne aveva ancora 17; oggi che ne ha 23 è tornata da un periodo davvero buio iniziato con l’improvvisa morte del padre.

Da lunedì sarà nella Top Ten del ranking Wta e avrà la grande possibilità di prendersi un Major che darebbe ancor più lustro a un percorso iniziata come stella in divenire ma mai davvero completato, almeno finora. Questo però è solo il primo match nella diretta Wimbledon 2025 di oggi…

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025

La diretta Wimbledon 2025 viene affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, quindi solo per gli abbonati del satellite; riservata ai clienti anche la diretta streaming video, grazie a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: QUALE SARÀ LA FINALE FEMMINILE?

La diretta Wimbledon 2025 infatti ci consegna anche la prima semifinale londinese per Iga Swiatek: numero 1 Wta per praticamente due anni, già vincitrice di cinque Slam, la polacca cerca il primo acuto sull’erba dei Championships e anche per lei, anche se con tutte le differenze del caso, si tratta di un riscatto da un momento difficile, nel suo caso la breve sospensione per doping le ha tolto ritmo e certezze e quel dominio sul circuito si è affievolito, tanto che nel 2025 ci sono zero titoli (in totale sono 22) e una sola finale giocata, persa sull’erba di Bad Homburg contro Jessica Pegula.

Comunque un segnale di ritorno in grande stile, ma anche la Swiatek dovrà stare attenta: la sua avversaria è Belinda Bencic, che a livello juniores (ormai oltre un decennio fa) dominava e aveva fatto il record di vittorie consecutive, arrivata nella Wta si è subito imposta tanto da essere in Top Ten a 18 anni e in semifinale agli Us Open a 21, poi ha avuto tantissimi problemi alla schiena e si è anche fermata per essere diventata mamma, ma il talento c’è sempre stato e la vittoria su Mirra Andreeva lo ha confermato. Chi andrà in finale a Wimbledon 2025? Stiamo per scoprirlo insieme…