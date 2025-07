Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che lunedì 7 luglio completano gli ottavi di finale dello Slam.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: IL GIORNO IN CUI L’ITALIA SOGNA!

Abbiamo una diretta Wimbledon 2025 non solo intrigante questo lunedì 7 luglio, ma anche potenzialmente storica per il tennis italiano: a partire dalle ore 12:00 scopriremo se riusciremo a portare ben tre tennisti di casa nostra ai quarti di finale dello Slam di Londra.

Diretta Wimbledon 2025/ Alcaraz Rublev video streaming tv: Sabalenka senza problemi è ai quarti! (6 luglio)

Sarebbe un grande risultato; la maggiore speranza è come sempre il numero 1 Jannik Sinner, di cui parliamo a parte, ma ci sono anche Flavio Cobolli, solidissimo in questi giorni e capace di far fuori un avversario tostissimo come Jakub Mensik, e Lorenzo Sonego che finalmente sta trovando un ottimo livello.

Per il torinese la battaglia al quinto set contro Brandon Nakashima potrebbe aver lasciato delle scorie importanti: bisogna ritrovarsi subito perché Ben Shelton è rivale durissimo, e che per di più sta giocando alla grande nella diretta Wimbledon 2025.

Diretta Wimbledon 2025/ Lorenzo Sonego vince contro Nakashima, tre italiani agli ottavi! (oggi 5 luglio)

Cobolli invece se la vedrà con il veterano Marin Cilic, già campione Slam anche se ormai 11 anni fa: finalista ai Championships, il croato che ha eliminato Jack Draper può sfruttare la sua grande esperienza per un ultimo giro di giostra, ma oggi confidiamo sicuramente nei nostri rappresentanti per una grande giornata.

COME VEDERE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Saremo sui canali della tv satellitare per la diretta Wimbledon 2025: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena garantiranno i match insieme alla diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA/ Sinner Martinez (risultato finale 3-0), Jannik accede agli Ottavi! Wimbledon 2025, oggi 5 luglio

DIRETTA WIMBLEDON 2025: TRE AZZURRI AI QUARTI?

La diretta Wimbledon 2025 ci dice anche che per Sonego l ‘eventuale qualificazione ai quarti di finale significherebbe derby contro Sinner, naturalmente se anche l’altoatesino vincerà il suo match contro Grigor Dimitrov; come detto il piemontese si sta esaltando, purtroppo non sempre è stato in grado di esprimere tutto il suo potenziale ma la prima settimana a Londra ci ha detto di un giocatore sicuro dei suoi mezzi e forse anche aiutato dal tabellone, anche se la vittoria contro Nakashima, anche per come è arrivata, è una piccola gemma.

Contro Shelton le cose non saranno così semplici: il mancino della Georgia sta giocando benissimo lasciando solo le briciole agli avversari, lo stesso sta facendo il potenziale prossimo avversario di Cobolli che sarebbe Novak Djokovic, ma qui ovviamente c’è ben poco di nuovo se non che anche a 38 anni il serbo continua a mostrare una straripante masterclass, e i campi di Wimbledon 2025 sono il suo giardino di casa. Dunque una giornata ricca di spunti e, speriamo, di grandi avvenimenti per un tennis italiano che continua a crescere, vedremo se ci assicureremo tre giocatori azzurri nei quarti di finale dello Slam.