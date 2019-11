Diretta Wolfsberger Monchengladbach/ Streaming video: Borussia ok? (Europa league)

Wolfsberger Borussia Monchengladbach, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.55 presso la Merkur-Arena di Graz, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Sfida cruciale per i destini del girone J, con i tedeschi che erano partiti proprio con una sconfitta in casa contro gli austriaci, uno 0-4 molto pesante che sembrava aver già segnato i destini del Borussia che, con un pizzico di fortuna, ha avuto invece la meglio nel doppio confronto contro la Roma, prendendosi il vantaggio nello scontro diretto con i giallorossi. Con una vittoria in Austria e un ko della Roma in Turchia, i tedeschi si qualificherebbero addirittura con una giornata d’anticipo. In Bundesliga la squadra di Marco Rose mantiene la vetta, ma è caduta nell’ultimo match esterno contro l’Union Berlino, vedendo riavvicinarsi le inseguitrici. Dall’altra parte il Wolfsberger è ora fanalino di coda del girone, comunque a -2 dal Basaksehir primo, dopo il pesante ko interno subito contro i turchi. In Austria, dopo il poker esterno rifilato al Mattersburg, la squadra è saldamente terza, staccata però dalle battistrada Salisburgo e LASK Linz.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wolfsberger Monchengladbach, match previsto giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.55 e che si disputerà presso la Merkur-Arena di Graz, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 203 di Sky, ovvero Sky Sport Football. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBERGER MONCHENGLADBACH

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Wolfsberger Borussia Monchengladbach, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.55 presso la Merkur-Arena di Graz, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Wolfsberger, guidato in panchina dall’austriaco Struber, sarà schierato con un 4-3-1-2 disposto con la seguente formazione titolare: Kofler, Novak, Sollbauer, Schmidt, Schmitz, Leitgeb, Schmid, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Kuttin, Gollner, Baumgartner, Scherbock Sprangler, Wernitznig. Il Borussia Monchengladbach di mister Marco Rose opterà invece per un 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Sommer, Lainer, Elvedi, Kantschke, Wendt, Ginter, Zakaria, Beuhaus, Benes, Thuram, Stindl. In panchina saranno presenti Grun, Bensebaini, Beyer, Hofmann, Kramer, Plea, Strobl.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio a una quota di 3.85 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 1.75. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.70 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.05.



