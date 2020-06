Diretta Wolfsburg Bayern/ Streaming video tv: Glasner si gioca l’Europa League

Wolfsburg Bayern, in diretta dalla Volkswagen Arena di Wolfsburg è la partita in programma oggi, sabato 27 giugno 2020: fischio d’inizio in programma per le ore 15.30. Si accende dunque la 34^ e ultima giornata della Bundesliga: in campo riveriamo dunque i bavaresi che già sicuri della partecipazione alla prossima edizione della Champions league come pure del titolo tedesco, ben poco hanno oggi da chiedere alla diretta Wolfsburg Bayern. Non così invece i bianconeri, cui un successo o un pari potrebbero costare un biglietto per la fase a gironi dell’Europa League oppure un accesso ai tabellone dai preliminari. In ogni caso però per fortuna della formazione di Glasner un biglietto per l’Europa è già stato staccato: rimane da vedere quale e come soprattuto la formazione dei lupi riusciranno a concludere una buona stagione 2019-20.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la sfida tra Wolfsburg e Bayern sarà oggi visibile in diretta tv dalle ore 15.30 su Sky: appuntamento al canale Sky Sport Football al numero 203 del telecomando. Garantita la diretta streaming video della sfida tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI WOLFSBURG BAYERN

Per fissare le probabili formazioni della diretta tra Wolfsburg e Bayern, certo Glasner dovrà puntare solo i suoi titolari migliori vista la posta in palio: pure però il tecnico dovrà fate i conti con un’infermeria affatto sguarnita. Fissato dunque il 4-4-2 iniziale oggi pomeriggio vedremo Weghorst e uno tra Ginczek e Marmoush in attacco, con una mediana composta da Brekalo, Schlager, Arnold e Steffen. Pronti poi in difesa dal primo minuto Brooks e Pongracic al centro del reparto, mentre dovrebbe essere Roussillon e Mbabu i titolari nelle corsie. Nell’ultima sfida della stagione della Bundesliga, il Bayern di Flick certo non rinuncerà classico 4-2-3-1, dove pure potremmo vedere dal primo minuto ancora tutti i titolari: ci sarà tempo durante la sfida per concedere una passerella finale anche alle seconde linee. In tal caso saranno pronti dal primo minuto Hernandez, Martinez, Boateng e Pavard nella difesa a 4, posta di fronte al capitano Neuer, mentre nella mediana rimangono indispensabili Kimmich (in gol con il Friburgo) e Goretzka. Come al solito vedremo poi Muller agire sulla trequarti, a supporto di Lewandowski, capocannoniere del campionato tedesco e sempre affamato di gol: ai lati del reparto offensivo le maglie saranno consegnate a Coman e Cuisance.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché i bavaresi ormai non hanno più nulla da chiedere alla campionato, pure alla vigilia del match di Bundesliga sono loro i favoriti. Guardando le quote della snai, ecco che nell’1×2 il successo del Bayern è stato dato a 1.80, contro il più elevato 3.85 del Wolfsburg: il pareggio vale 4.25



