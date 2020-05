Diretta Wolfsburg Dortmund/ Streaming video tv: Favre punta alla vetta della Bundes!

Pubblicità

Wolfsburg Dortmund, in diretta dalla Volkswagen Arena di Wolfsburg, è la partita in programma oggi, sabato 23 maggio 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. La 27^ giornata della Bundesliga, la seconda dalla ripartenza della stagione dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus, ci propone con la diretta Wolfsburg Dortmund un match decisivo per le sorti dei gialloneri per questo finale di stagione, che chiaramente verrà disputato a porte chiuse. Galvanizzati dal successo nel derby contro lo Schalke di settimana scorsa, i ragazzi di Favre vogliono ora lanciarsi all’inseguimento della capolista Bayern (che pure affronteranno solo settimana prossima nel turno infrasettimanale), per provare a conquistare in extremis lo scudetto. A mettere i bastoni tra ruote oggi saranno naturalmente i biancoverdi, che puntano invece in questo finale atipico della stagione, a confermarsi un posticino in Europa League per l’anno prossimo, resistendo alla folta concorrenza di Friburgo, Schalke e Hoffenheim, tutte ben vicine.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Wolfsburg Dortmund sarà disponibile in diretta tv sulla piattaforma Sky: appuntamento alle ore 15.30 al canale 203 Sky Sport Football. Garantita anche la diretta streaming video del match di Bundesliga, tramite la nota app Sky Go.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG DORTMUND

Certo per la diretta tra Wolfsburg e Dortmund di oggi pomeriggio, nessuno dei due allenatori si farà trovare impreparato: sia Glasner che Favre infatti hanno preparato con grande attenzione le rispettive probabili formazioni, data anche la fame di punti che i due club hanno oggi. Ecco che allora, tra le mura di casa (ma non di fronte al proprio pubblico), ecco che i biancoverdi dovrebbero oggi optare per lo schieramento un comodo 4-2-3-1, dove Weghorst dovrebbe fare da prima punta titolare: già pronti Steffen (in gol solo pochi giorni fa contro l’Augsburg), Mehmedi e Brekalo a supporto alle spalle dell’olandese, che ha saltato il precedente turno per squalifica. Glasner dovrebbe poi puntare a Schlager e Arnold per la mediana, con Casteels che chiaramente si posizionerà tra i pali. Sarà un solido 3-4-3 per il Borussia Dortmund, dove pure speriamo di rivedere anche dal primo minuto in campo l’ex juventino Emre Can: di certo in mediana non dovrebbero mancare Hakimi, Brandt e Guerreiro, mentre sarà il famoso trittico con Sancho, Haaland e Hazard a guidare l’attacco. Nessun dubbio poi per Favre anche in difesa: Piszczek, Hummels e Akanji saranno i titolari confermati di fronte al numero 1 Burki.

QUOTE E PRONOSTICO

La diretta Wolfsburg Dortmund si annuncia certo match dai mille colpi di scena, ma pure alla vigilia il favore del pronostico non può che essere per il Borussia, che punta oggi a tornare in scia della capolista Bayern. Anche le quote della Snai confermano quanto detto, basti vedere che nell’1×2 il successo dei gialloneri è stato fissato a 1.75, contro il più elevato 4.50 segnato per la vittoria dei padroni di casa: il pareggio vale invece la quotazione di 3.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA