Diretta Wolfsburg Juventus donne/ Streaming video tv: sarà tosta, Champions League

DIRETTA WOLFSBURG JUVENTUS: SI DEVE VINCERE!

Wolfsburg Juventus donne, in diretta dall’AOK Stadion della città tedesca alle ore 18.45 di questa sera, giovedì 18 novembre 2021, è la partita valida per la quarta giornata del gruppo A della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio femminile. La Champions femminile prevede per la prima volta una fase a gironi: con la diretta di Wolfsburg Juventus donne si entra nella seconda metà di un cammino di sei giornate e, come siamo abituati in campo maschile, nel quarto turno si ritrova subito la rivale della terza giornata d’andata.

La Juventus nove giorni fa aveva pareggiato in casa per 2-2, dopo la bella vittoria alla prima giornata per 0-3 in Svizzera sul campo del Servette, ma anche dopo una sconfitta casalinga per 1-2 al cospetto del Chelsea. Con il Wolfsburg è arrivato un pareggio al 92’ che tiene aperta ogni possibilità, però naturalmente oggi in Germania potrebbe essere più complicato fare risultato. La Juventus tuttavia ci deve provare, perché solo le prime due di ogni girone passano ai quarti di finale: che cosa succederà quindi in Wolfsburg Juventus donne?

DIRETTA WOLFSBURG JUVENTUS DONNE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Wolfsburg Juventus donne sarà più precisamente una diretta streaming video, dal momento che i diritti di trasmissione della Champions League femminile sono di DAZN, dunque questa partita sarà visibile con le stesse modalità valide ad esempio per ogni incontro di Serie A tramite la nota piattaforma streaming.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG JUVENTUS DONNE

Infine, proviamo a dire qualcosa anche circa le probabili formazioni di Wolfsburg Juventus donne in casa bianconera. Mister Joe Montemurro potrebbe naturalmente ricalcare le scelte fatte appena nove giorni fa, in occasione della partita d’andata. L’allenatore quindi dovrebbe schierare la sua Juventus secondo il modulo 4-3-3 e in difesa davanti al portiere Peyraud-Magnin possiamo ipotizzare il quartetto formato da destra a sinistra da Lundorf, Gama, Salvai e Boattin.

La Juventus donne potrebbe poi proporci a centrocampo come titolari il terzetto in mediana formato da Rosucci, Pedersen e Caruso; infine nel tridente d’attacco bianconero le tre maglie da titolare dovrebbero andare a Bonansea, Girelli e Cernoia, con la numero 10 naturalmente in grande evidenza dopo la doppietta nella partita d’andata.



