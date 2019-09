Diretta Wolfsburg Oleksandriya/ Streaming video e tv: match inedito (Europa League)

Wolfsburg Oleksandriya, che verrà diretta dall’arbitro turco Halis Ozkahya, è in programma per la prima giornata nel gruppo I di Europa League 2019-2020: alla Volkswagen Arena assistiamo dunque al ritorno in Europa della squadra tedesca, che una decina di anni fa aveva stupito tutti vincendo la Bundesliga (con in squadra giocatori del calibro di Dzeko, Misimovic e Grafite ma anche i nostri Barzagli e Zaccardo) e che recentemente ha provato a tornare grande investendo sul mercato, ma non riuscendo a cogliere grandi risultati nonostante i passaggi di elementi come De Bruyne, Draxler e Perisic. Oggi naturalmente il Wolfsburg non dovrebbe fallire contro la squadra ucraina, che fa il suo esordio assoluto nella fase a gironi e dunque non ha troppe pretese, almeno di partenza; per il passaggio del girone le cose potrebbero essere più complicate, perchè Gent e St. Etienne sono squadre che hanno esperienza internazionale e daranno battaglia. Prima di riferirci al campo per la diretta di Wolfsburg Oleksandriya, vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wolfsburg Oleksandriya sarà garantita dalla televisione satellitare, ma sarà un appuntamento riservato ai soli possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio perchè i canali saranno quelli di Sky Sport. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG OLEKSANDRIYA

Per Wolfsburg Oleksandriya, Oliver Glasner punta sul 3-4-3: nel terzetto arretrato giocano Bruma, Guilavogui e Knoche che proteggono il portiere (dovrebbe giocare il secondo Menzel), con due laterali come Mbabu e Joao Victor che agiranno partendo dalla linea dei centrocampisti, dove dovranno supportare l’azione di Malli (probabilmente arretrato) e Rexhbecaj. Nel tridente offensivo si candida Klaus, che potrebbe giocare a destra; Nmecha la possibile prima punta, Brekalo o il già citato Joao Victor (con Roussilon a centrocampo) l’esterno sulla sinistra. L’Oleksandriya di Volodymyr Sharan dovrebbe puntare sul 4-5-1: Zaderaka e Tretyakov sono i due esterni che partono dal centrocampo ma che in fase di possesso supporteranno la prima punta Shastal, lasciando Banada e Hrechyshkin a fare da mezzali al fianco del regista, che dovrebbe essere Dovhy. In difesa invece i centrali saranno Dubra e Bukhal; i terzini Luchkevych e Pashaiev resteranno verosimilmente bloccati, in porta andrà il capitano Pankiv.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Wolfsburg Oleksandriya le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai danno nettamente vantaggio ai tedeschi: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 1,22 volte quanto puntato, mentre siamo già ad un valore di 6,75 volte la cifra investita per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) e il segno 2, per il successo esterno degli ucraini, porterebbe in dote un valore di 12,00 volte la somma investita con questo bookmaker.



