Diretta Wolfsburg Shakhtar/ Streaming video tv: incrocio intrigante (Europa League)

Wolfsburg Shakhtar Donetsk, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 18.55 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020. I tedeschi sono imbattuti da 8 partite ufficiali ma sono reduci da 2 pareggi consecutivi in Bundesliga contro Union Berlino e Lipsia. I biancoverdi restano a -1 dalla zona europea ma anche a -11 da una Champions League che sembra ormai davvero difficile da raggiungere attraverso il campionato. L’Europa League assume dunque un’importanza particolare per il Wolfsburg, ma lo Shakhtar si presenta comunque accompagnato da una grande esperienza internazionale, forte anche dei 14 punti di vantaggio che in campionato può gestire, in testa alla classifica, rispetto alla Dinamo Kiev seconda. Nei sedicesimi di finale il Wolfsburg ha eliminato gli svedesi del Malmo con un grande 0-3 in trasferta, lo Shakhtar Donetsk l’ha invece spuntata dopo un 3-3 esterno contro una delle squadre tra le favorite per la vittoria finale di questa competizione, il Benfica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Wolfsburg Shakhtar Donetsk ci si dovrà collegare sul canale numero 256 del satellite di Sky Sport, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Europa League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG SHAKHTAR

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Wolfsburg Shakhtar Donetsk, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 18.55 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. I padroni di casa del Wolfsburg, allenati da Glasner, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-3-3 e questo undici titolare: Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Schlager, Guilavogui, Arnold; Steffen, Weghorst, Mehmedi. Risponderà lo Shakhtar con questa formazione schierata dal tecnico Castro con un 4-1-4-1 scelto come modulo di partenza: Pyatov; Krivtsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko; Martins, Kovalenko, Patrick, Taison; Moraes.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 2.10 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 3.35 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 3.50. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 2.00 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 1.75.



