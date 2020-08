Diretta Wolvehampton Olympiacos/ Streaming video e tv, sfida aperta in terra inglese

Wolverhampton Olympiacos, in diretta dal Molineux Stadium di Wolverhampton, è la partita in programma oggi, giovedì 6 agosto 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 21.00. Si conclude oggi il tabellone degli ottavi di finale dell’Europa League e qui oggi spicca naturalmente la diretta tra Wolverhampton e Olympiacos, match di ritorno in questa turbolenta fase del torneo, che torna dunque in campo dopo quasi cinque mesi da che avevamo assistito all’andata. La sfida tra Wolves e Greci, occorsa lo scorso 12 marzo è stata infatti una delle ultime partite a cui abbiamo assistito, prima che lo scoppio della pandemia da coronavirus costringesse la UEFA e le leghe nazionali a fermare il calcio: riprendere ora non sarà cosa facile, tenuto poi conto che ad attenderci sarà un incontro affatto semplice. Ben ricordiamo che in terra greca il risultato fu un pareggio per 1-1, esito che ora lascia aperto ad ogni verdetto, tra due squadre che pur non sono rimaste inattive negli ultimi mesi. Chissà che succederà in campo!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati, che questa sera, la sfida tra Wolverhampton e Olympiacos sarà visibile in diretta tv dalle ore 21.00 su Sky, per la precisione al canale Sky Sport Football, al numero 203 del telecomando. Garantita dunque anche la diretta streaming video della partita, naturalmente ai soli abbonati, tramite la nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI WOLVERHAMPTON OLYMPIACOS

Per il big match degli ottavi di Europa league, chiaramente sia Nuno Espirito Santo che Martins non potranno che puntare ai loro titolari per designare le probabili formazioni: la posta in gioco è molto alta e pure va detto che entrambi i club hanno avuto pure qualche settimana per recuperare e presentarsi alla sfida del Molineux Stadium al meglio. Ecco che allora, per il ritorno degli ottavi, il tecnico della formazione britannica non rinuncerà al classico 3-4-3 per schierare i suoi: sarà sempre Rui Patricio il titolare tra i pali e di fronte al numero 1 lusitano rivedremo dal primo minuto Boly, Coady e Saiss. Sarà poi centrocampo a tre per i lupi, con Neves e Moutinho al centro e Doherty e Vinagre titolari in fascia: sono poi state già consegnate le maglie in attacco, dove rivedremo Traore, Neto e Jimenez, prima punta (finito di recente anche nelle mire della Juventus per il mercato estivo). Per quanto riguarda l’11 di greci, dobbiamo subito segnalare l’assenza di Semedo, fermato per questo turno dal giudice sportivo: senza l’ex Villarreal, ecco che nel 4-3-3 di Pedro Martins vedremo al centro del reparto difensivo Cissè in compagnia di Ba: toccherà a Tsimikas e Gaspar agire dal primo minuto in corsia. Per il centrocampo rimane indispensabile Bouchalakis in cabina di regia, mentre Camara e Guillherme faranno da mezzali: certe anche le maglie in attacco con Valbuena, El Arabi e Masouras confermati titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione greca sia avversario da non sottovalutare, ecco che per il pronostico del match di Europa League, diamo il favore alla vigilia agli inglesi, peraltro padroni di casa questa sera. Anche il portale di scommesse snai, nell’1×2, ha concesso al Wolverhampton la quota di 1.70 per il successo, mentre la vittoria dell’Olympiacos vale 5.25: il pareggio è stato dato a 3.60.



