Diretta Wolverhampton Siviglia/ Streaming video tv: spagnoli favoriti a Duisburg

Wolverhampton Siviglia, diretta dall’arbitro Daniele Orsato alla MSV Arena di Duisburg, è la partita in programma questo martedì 11 agosto 2020, valida per i quarti di finale di Europa League: fischio d’inizio in programma per le ore 21.00. E’ big match dunque per la Final Eight della seconda coppa UEFA: con la diretta tra Wolverhampton e Siviglia assisteremo a una sfida unica nel suo genere e di grande spettacolo, a cui però il netto favorito non può che essere il club biancorosso di Julien Lopetegui. Il Siviglia infatti rimane una delle società più blasonate in ambito internazionale (ha fatto sue cinque coppe tra Coppa UEFA e Europa League) e pure si è dimostrata formazione tra le più in forma in questa seconda parte della stagione calcistica post lockdown: basti ricordare che tra Liga e Europa l’ultimo KO rimediato dagli spagnoli risale comunque ai primi di febbraio. Non così il Wolverhampton, che invece ha vissuto un finale di stagione complicato nel post pandemia: anzi il club inglese ha alla fine raccolto solo il settimo posto nella Premier League e pure ha strappato al pelo il pass per questi quarti di finale, superando l’Olympiacos nel turno di ritorno per merito del rigore di Jimenez. Benché dunque la squadra di Nuno Espirito Santo non parta con il favore del pronostico della vigilia, pure non scordiamo che i lupi possono diventare avversario ostico, specie in un match secco come è questa diretta tra Wolverhampton e Siviglia: tutto può ancora accadere!

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa sera la sfida tra Wolverhampton e Siviglia, prevista alle ore 21.00 sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento dunque al canale Sky Sport Football (203). Garantita anche la diretta streaming video del match per l’Europa League per gli abbonati, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI WOLVERHAMPTON SIVIGILIA

Per le probabili formazioni di Wolverhampton Siviglia è ben facile immaginare che entrambi gli allenatori punteranno solo su i loro titolari più in forma, considerata la posta in palio in questa partita secca, come il fatto che in questi giorni è solo l’Europa League a impegnarli nel calendario. Partendo dunque dal club inglese, ecco che per l’11 dei lupi Espirito Santo dovrebbe ancora puntare sul classico 3-4-3 già visto che contro i greci dell’Olympiacos pochi giorni fa: qui di certo non mancheranno Coady, Saiss e Boly in difesa, di fronte al numero 1 Rui Patricio. Per la mediana a 4 il tecnico portoghese dovrebbe poi confermare anche Neves e Moutinho al centro del reparto, mentre in corsia vi sarà spazio per Doherty e Vinagre. Indispensabile nel tridente offensivo Raul Jimenez, capocannoniere del club: ai lati del bomber ecco pronti Traore e Podence. Spazio al 4-3-3 invece nella metà campo del Siviglia , dove Lopetegui pure potrebbe confermare gran parte dell’11 che ha avuto la meglio sulla Roma di Fonseca, nella sfida secca degli ottavi di finale. Di certo in difesa, posti di fronte a Bono (riconfermato a scapito dell’acciaccato Vaclik), non potranno mancare al centro Diego Carlos e Koundè, mentre toccherà a Reguillon e Navas agire in corsia. Saranno poi pronti in mediana Fernando Reges, come anche Jordan e Banega, benché rimanga a disposizione dalla panchina Torres. In attacco sarà però ballottaggio per la prima punta tra En Nesyri e De Jong, mentre sull’esterno Suso si gioca la maglia con El Haddadi e Ocampos rischia invece a favore di Vazquez.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per l’Europa league non possiamo non dare il favore del pronostico al Siviglia, anche se ci attende questa sera una partita ben movimentata, Anche il portale di scommesse Snai, nell’1×2 ha fissato a 2.20 la vittoria degli spagnoli, contro il più elevato 3.55 fissato per il club inglese: il pareggio paga invece la posta a 3,10.



