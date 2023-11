DIRETTA WOLVES VILNIUS VENEZIA/ Video streaming tv: parla Lele Molin (Eurocup, oggi 15 novembre 2023)

DIRETTA WOLVES VILNIUS VENEZIA: PARLA MOLIN

Verso la diretta di Wolves Vilnius Venezia, facciamo un passo indietro a settimana scorsa, quando era stato Lele Molin, assistente del coach Neven Spahija, a commentare la vittoria della Reyer Venezia contro l’Olimpia Lubiana: “Abbiamo faticato molto per 30 minuti perché non siamo riusciti a trovare ritmo sia in attacco che in difesa. Siamo stato troppo poco aggressivi, come dimostrano i 37 tentativi da 3 punti che abbiamo preso. La squadra è stata molto brava a non perdere la concentrazione e a ritrovare la chimica di squadra nel momento in cui la partita ha cominciato a girare. Gli aggiustamenti difensivi ci hanno permesso di aumentare l’intensità e l’aggressività che ci ha permesso di trovare le giuste opzioni in attacco che ci hanno permesso di completare la rimonta”.

Lele Molin ha quindi spiegato la svolta che ha portato alla preziosa vittoria per Venezia: “Nell’ultimo quarto la nostra ottima difesa ci ha permesso di abbassare di molto le percentuali del tiro da 3 di Lubiana. Abbiamo faticato per troppo tempo ma nel finale siamo riusciti a trovare le giuste scelte che hanno spinto la squadra ad alzare l’intensità. Avremmo dovuto giocare con questa aggressività fin dal primo minuto e attaccare il ferro ferro con continuità invece di limitarci a tirare da 3 punti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA WOLVES VILNIUS VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Wolves Vilnius Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Wolves Vilnius Venezia, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv

TRASFERTA OSTICA

Wolves Vilnius Venezia, in diretta alle ore 18.00 italiane di questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, quando saranno invece già le 19.00 presso la Avia Solutions Group Arena della capitale della Lituania, si gioca per la settima giornata del girone A di Eurocup 2023-2024. Siamo solo all’inizio di novembre e quindi ancora nel girone d’andata, però un terzo del cammino è già passato, abbastanza per capire che per la Umana Reyer Venezia la lotta per la qualificazione è apertissima ma non sarà semplice, arrivando da due vittorie e quattro sconfitte nelle precedenti sei giornate – ma i due successi sono arrivati nelle ultime tre partite e ciò lascia ben sperare.

Oggi si giocherà sul campo dei padroni di casa lituani Wolves Vilnius, che fino a questo momento hanno giocato una partita in meno (quella rinviata contro l’Hapoel Tel Aviv) e vantano tre vittorie a fronte di due sconfitte, sono quindi sopra il 50% e davanti a Venezia in classifica, per cui un colpaccio stasera potrebbe davvero cambiare le prospettive dell’intera stagione in Eurocup per la Reyer. Naturalmente non sarà semplice, però ci si deve provare: che cosa succederà quindi nella diretta di Wolves Vilnius Venezia?

DIRETTA WOLVES VILNIUS VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Wolves Vilnius Venezia, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato non esaltante ma almeno in crescendo per la Umana Reyer Venezia. Il debutto dei lagunari vide la sconfitta per 76-69 sul campo degli inglesi del London; la settimana successiva ecco invece una beffarda sconfitta casalinga per 75-81 contro i francesi del Paris, poi nemmeno l’inversione di campo ha evitato una netta vittoria per l’Hapoel Tel Aviv al Taliercio. Un cammino di conseguenza difficilissimo, poi però ecco la convincente vittoria contro lo Joventut Badalona per sbloccare Venezia, che successivamente è scivolata di nuovo sul campo del Besiktas e infine ha vinto in rimonta contro l’Olimpia Lubiana per un 2-4 che lascia viva la speranza.

Di certo non aiuta in tal senso la nuova formula della Eurocup. Restano i due gironi da dieci squadre ciascuno, per diciotto partite di stagione regolare, tuttavia da questa Eurocup 2023-2024 verranno eliminate subito ben quattro squadre per ogni girone, quindi è necessario arrivare almeno sesti; inoltre, le prime due in classifica di ogni girone si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le formazioni dal terzo al sesto posto giocheranno in precedenza un turno di spareggio playoff. Per inseguire almeno il sesto posto sarebbe naturalmente fondamentale dare la svolta con un colpaccio esterno sul campo di una squadra che precede la Reyer in classifica: la diretta di Wolves Vilnius Venezia darà maggiore concretezza agli obiettivi europei dei veneti?

