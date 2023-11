Diretta/ Wroclaw Trento (risultato 39-36) streaming video tv: intervallo! (Eurocup 8 novembre 2023)

DIRETTA WROCLAW TRENTO (RISULTATO LIVE 37-33): FINE SECONDO QUARTO

Il secondo quarto della diretta di Wroclaw e Trento si è concluso con un risultato alla fine del primo tempo di 37-33 a favore di Wroclaw. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio accumulato nel primo quarto, con una solida performance di Miletic, che si è distinto con una grande prova.

Miletic ha giocato un ruolo chiave nella costruzione del vantaggio per Wroclaw, dimostrando abilità offensive e difensive. La partita è stata intensa e il punteggio riflette la competizione serrata tra le due squadre. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti sulla partita tra Wroclaw e Trento e per scoprire come si svilupperà nel secondo tempo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA WROCLAW TRENTO (RISULTATO LIVE 17-19): FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto della diretta tra Wroclaw e Trento si è concluso con un risultato di 17-19 a favore di Trento. La squadra italiana ha dimostrato una solida performance in questo periodo di gioco, con particolare enfasi sulla prestazione di Grazulis. Grazulis ha giocato un ruolo chiave, contribuendo significativamente al punteggio di Trento con una prestazione notevole.

La squadra ha dimostrato di essere in grado di tenere testa agli avversari in questo inizio di partita, mettendo a segno cestini importanti e mantenendo un leggero vantaggio. La partita sembra essere equilibrata, e Trento cercherà di mantenere il proprio vantaggio nei quarti successivi. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti sulla partita tra Wroclaw e Trento e per scoprire come si svilupperà il resto dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA WROCLAW TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Wroclaw Trento comincia: nei pochi minuti che ancora ci separano dalla palla a due per questa partita della sesta giornata della fase a gironi della Eurocup di basket, spendiamo qualche parola in più anche sulla formazione polacca, che purtroppo troviamo tristemente all’ultimo posto della classifica, con il fardello di cinque sconfitte su altrettante partite giocate finora. Lo Slask Wroclaw è una società fondata nel 1948 naturalmente nella città di Wroclaw (storicamente nota anche come Breslavia) ed è una società di notevolissima tradizione, almeno a livello nazionale.

In bacheca infatti può vantare ben diciotto campionati nazionali polacchi tra i quali l’ultimo è del 2022, quattordici Coppe di Polonia e due Supercoppe polacche, anche se a livello internazionale raramente sono arrivate stagioni da grande protagonista. Per la Dolomiti Energia Trento questa sera in Eurocup sarà una partita da vincere a ogni costo per provare a cullare ambizioni di gloria europea, ma adesso la parola passa al campo, che è pronto ad emettere i propri verdetti: Wroclaw Trento comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA WROCLAW TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Wroclaw Trento sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Wroclaw Trento, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv

WROCLAW TRENTO: PARLA GALBIATI

Mentre aspettiamo la diretta di Wroclaw Trento, facciamo un passo indietro a settimana scorsa per rileggere le parole di coach Paolo Galbiati dopo la vittoria della Dolomiti Energia Trentino con il Turk Telekom Ankara, una dura battaglia che l’Aquila si era aggiudicata ai tempi supplementari: “Siamo molto contenti di questo successo, dobbiamo porci l’obiettivo di passare il girone, io ne sono convinto, lo dico dal giorno 1. Dobbiamo andare in campo e dare tutto quello che abbiamo, con l’ambizione di poter competere in ogni partita: oggi abbiamo commesso tanti errori, ma siamo andati oltre a quegli errori”. Un aiuto era arrivato anche dal palazzetto, aveva sottolineato coach Galbiati.

“Voglio sottolineare il grande supporto del nostro pubblico: i nostri tifosi ci hanno davvero spinto, soprattutto nei momenti cruciali della partita. Sono sicuro che saranno sempre di più i nostri sostenitori in tribuna, anche in coppa. Questi ragazzi se lo meritano, sono scesi in campo con grande abnegazione e spirito di sacrificio. Anche in difesa. La vittoria ci dà morale, siamo in un buon momento e vogliamo andare avanti così: continuando anche a crescere”. Stavolta bisognerà cercare il colpo in classifica, però Trento ha le capacità per provarci… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

WROCLAW TRENTO: OCCASIONE PER L’AQUILA!

Wroclaw Trento, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 8 novembre 2023, si gioca presso la Hala Orbita della città polacca di Wroclaw per la sesta giornata del girone B di Eurocup 2023-2024. Siamo solo all’inizio di novembre e ancora nel girone d’andata, eppure questa partita potrebbe già indirizzare la stagione europea per la Dolomiti Energia Trento che è reduce da due vittoria consecutive e ha il dovere di cercare il tris sfruttando il potenziale aiuto offerto dal calendario nell’abbinamento con i polacchi dello Slask Wroclaw, che fino a questo momento hanno sempre perso e quindi languono sul fondo della classifica.

Con queste premesse, è facile capire come sia di fatto già una sorta di ultima spiaggia per i padroni di casa, che quindi daranno tutto per ottenere una vittoria al termine della diretta di Wroclaw Trento, però anche per l’Aquila tridentina potremmo essere a un bivio, perché una vittoria potrebbe autorizzare legittime speranze, mentre una sconfitta contro il fanalino di coda sarebbe un duro colpo, anche se naturalmente il cammino della stagione regolare di Eurocup sarà ancora lunghissimo (giunge oggi a un terzo). Il quadro della situazione quindi è molto chiaro: ma chissà che cosa succederà nella diretta di Wroclaw Trento?

DIRETTA WROCLAW TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Wroclaw Trento, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato tutto sommato buono per la Dolomiti Energia Trentino, soprattutto pensando alle delusioni europee delle stagioni precedenti. Il debutto di Trento a dire il vero era stato pessimo, con tre sconfitte consecutive di cui due casalinghe che facevano pensare a un’altra stagione triste in Eurocup per l’Aquila, che però poi ha saputo vincere in trasferta sul campo del Lietkabelis e concedere il bis battendo in casa il Turk Telekom Ankara, passando così a una classifica che potrebbe concedere ambizioni, anche se da quest’anno è più difficile sognare in grande.

Ci sembra allora doveroso ricordare ancora in cosa consiste la nuova formula della Eurocup. Restano i due gironi da dieci squadre ciascuno, per diciotto partite di stagione regolare. Tuttavia da questa Eurocup 2023-2024 verranno eliminate subito ben quattro squadre per ogni girone, quindi è necessario arrivare almeno sesti; inoltre, le prime due in classifica di ogni girone si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le formazioni dal terzo al sesto posto giocheranno in precedenza un turno di spareggio playoff. Il cammino quindi è complicato, ma oggi l'Aquila gioca contro una rivale ancora ferma a zero e se arrivasse la terza vittoria consecutiva si potrebbe cominciare a sognare: ecco perché sarà molto significativa la diretta di Wroclaw Trento…











