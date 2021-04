Diretta Wta Madrid 2021/ Streaming video tv: giocano Halep e Osaka (tennis)

DIRETTA WTA MADRID 2021: OGGI GLI OTTAVI

Venerdì 30 aprile prosegue il torneo Wta Madrid 2021: si inizia alle ore 11:00 come di consueto e, salvo pioggia, avremo la conclusione del primo turno che corrisponde ai trentaduesimi di finale. Ripetiamo quanto abbiamo già detto: quest’anno gli organizzatori hanno scelto di dilatare il calendario del tabellone femminile, infatti la finale è in programma sabato 8 maggio e dunque l’evento principale sarà disputato sulla distanza di 10 giorni. Gli uomini saranno in campo soltanto domenica per iniziare il loro torneo; per quanto riguarda le donne, siamo ancora in un momento iniziale ed è difficile fare delle previsioni.

Intanto possiamo dire che, con riguardo alle partite in programma oggi, vedremo impegnate alcune tenniste da seguire con attenzione con match che sicuramente saranno molto interessanti, per esempio quello che oppone Amanda Anisimova, semifinalista al Roland Garros due anni fa in età giovanissima (aveva 17 anni) a Maria Sakkari, ma anche un intrigante derby giapponese tra Naomi Osaka, che può arrivare a dominare il circuito, e Misaki Doi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del Wta Madrid 2021…

DIRETTA WTA MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del Wta Madrid 2021 è disponibile su SuperTennis: è la web-tv federale a trasmettere i match del torneo femminile, dunque appuntamento in chiaro per tutti al numero 64 del digitale terrestre con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Sul sito ufficiale www.madrid-open.com troverete inoltre tutte le informazioni utili su questo torneo, come la programmazione settimanale e quotidiana e le notizie sulle tenniste impegnate in campo.

DIRETTA WTA MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quindi vicini ad un’altra giornata del Wta Madrid 2021: aspettando il torneo Atp le grandi protagoniste sono le donne, in campo oltre a Naomi Osaka (tra le favorite per il titolo, ma con l’incognita terra) vedremo anche la teenager Coco Gauff sempre a caccia della definitiva esplosione sul circuito, poi occhio a Sorana Cirstea che su questa superficie ha appena vinto il torneo di Istanbul, tornando a sollevare un trofeo dopo addirittura 18 anni. Giocherà anche Karolina Pliskova, che sarà appunto l’avversaria della Gauff; promette molto bene il match tra Simona Halep, che del Wta Madrid ha fatto quasi un giardino di casa riuscendo a fare sempre benissimo, e Sara Sorribes Tormo che, oltre a essere abituata a giocare sulla terra, negli ultimi tempi sembra aver fatto un bel salto di qualità. Ci sarà anche Venus Williams, la grande veterana a caccia di ultime glorie; da seguire poi le sfide tra Nina Stojanovic e Anett Kontaveit e, soprattutto, quella tra Ajla Tomljanovic e Elena Rybakina, sulla carta molto interessanti e incerte.



