Diretta Wta Madrid 2021/ Streaming video tv: inizia il torneo femminile! (tennis)

DIRETTA WTA MADRID 2021: INIZIA IL TORNEO 1000

Alle ore 11:00 di giovedì 29 aprile scatta il Wta Madrid 2021: distinzione d’obbligo questa volta, perché il Mutua Madrid Open (questo il suo nome ufficiale), che è un appuntamento di categoria 1000 sia per gli uomini che per le donne, ha due diversi calendari. Regolare quello del torneo maschile, che dunque inizierà domenica 2 maggio per avere la sua conclusione una settimana più tardi; il tabellone femminile invece sarà più allungato, perché si parte appunto oggi ma la finale sarà disputata sabato 8 maggio. Avremo perciò meno match nei primi giorni, ma lo stesso appeal di sempre.

Classifica Atp, Nadal torna al secondo posto/ Berrettini è decimo, Sinner 18°

Ricordiamo che, della stagione sulla terra rossa, questo è certamente l’appuntamento più importante dopo il Roland Garros, Atp e Wta tornano a incrociarsi dopo le settimane che hanno visto gli uomini impegnati a Montecarlo e Barcellona (ma anche Belgrado) e le donne a Charleston, Stoccarda e Istanbul soprattutto. Nel 2020 nella capitale spagnola non si era giocato; non vediamo dunque l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta del torneo Wta Madrid 2021, ci sarà tempo di parlare dei grandi protagonisti Atp perché almeno per i primi giorni saranno le donne ad avere le luci della ribalta.

Fognini: "Farò causa alla Atp"/ Dopo la squalifica: "Scuse o risarcimento danni"

DIRETTA WTA MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Wta Madrid 2021 sarà visibile su SuperTennis, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la web-tv federale infatti si occuperà del torneo femminile, e potrete accedere ai match selezionando il numero 64 del digitale terrestre. In assenza di un televisore avrete poi la possibilità di accedere al programma in diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv; ricordiamo anche la libera consultazione del portale ufficiale madrid-open.com per tutte le informazioni utili sull’appuntamento.

Diretta/ Berrettini Karatsev (6-1 3-6 7-6): l'azzurro ha vinto il Serbia Open 2021!

DIRETTA WTA MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

Sarà purtroppo un Wta Madrid 2021 “povero” dal punto di vista dell’Italia: non abbiamo nessuna giocatrice che avrebbe potuto entrare direttamente nel tabellone principale ma, salvo forfait dell’ultima ora, nemmeno altre per le qualificazioni. Camila Giorgi le avrebbe giocate, ma non sarà presente nella capitale spagnola; per contro invece ci sono quasi tutte le big, compresa la campionessa in carica Kiki Bertens e la vincitrice di Stoccarda e numero 1 Ashleigh Barty, oltre a Simona Halep che qui ha giocato 4 delle ultime 6 finali (con due titoli). Le uniche assenti tra i grandi nomi saranno Sofia Kenin, che sulla terra ha una finale al Roland Garros, Serena Williams e Bianca Andreescu, che non riesce a trovare la giusta continuità e paga ancora l’infortunio subito nella finale del Miami Open. Lo spettacolo però sarà largamente garantito, perché sarà interessante scoprire se le favorite (Halep e Barty su tutte) sapranno arrivare in fondo o se ci saranno sorprese, per esempio una nuova marcia trionfale della giovanissima Iga Swiatek o magari il ritorno a un trofeo di Elina Svitolina. Aspettiamo e vediamo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA