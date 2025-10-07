Diretta Wurzburg Trieste streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di Champions League.

DIRETTA WURZBURG TRIESTE: NUOVO INIZIO PER I GIULIANI!

Grande attesa per la diretta Wurzburg Trieste, che si gioca alle ore 18:30 di martedì 7 ottobre: per la squadra giuliana inizia oggi la nuovissima avventura nella Champions League 2025-2026, dunque abbiamo un’altra società che fa esperienza nelle coppe europee di basket aspettando di capire cosa riuscirà a fare.

Intanto possiamo dire che lo scorso sabato Trieste ha aperto la sua corsa in Serie A1 e ha perso contro Trapani, altra squadra impegnata in questa competizione; sarà molto importante riuscire da subito a gestire il doppio impegno, che sappiamo togliere energie preziose soprattutto se non si è abituati.

Quello di Trieste è un progetto nuovo, che ha salutato Jamion Christian autore di un periodo davvero ottimo per quanto breve; è iniziata l’era di Israel Gonzalez che potrebbe essere un ottimo coach, ma dovrà essere bravo a dimostrarlo nel tempo perché nessuno regala alcunchè.

Nel presentare la diretta Wurzburg Trieste adesso possiamo andare a scoprire qualcosa di più approfondito circa i temi portanti non solo di questa partita ma anche sulla nuova edizione di Champions League, ipotizzando quale possa essere il cammino della squadra giuliana e se riuscirà a fare strada.

DOVE VEDERE LA DIRETTA WURZBURG TRIESTE IN STREAMING VIDEO TV

Al momento possiamo segnalare che la modalità per seguire la diretta Wurzburg Trieste sarà – in assenza di tv – in diretta streaming video, in abbonamento, su Courtside 1891 che è l’applicazione ufficiale della FIBA.

DIRETTA WURZBURG TRIESTE: LE AMBIZIONI GIULIANE

Siamo allora vicini alla diretta Wurzburg Trieste, la squadra giuliana gioca contro un’avversaria che è abituata a queste atmosfere e infatti l’anno scorso era presente in Champions League, aveva raggiunto la Top 16 per poi essere eliminata in un girone che comprendeva anche Tortona, contro cui la compagine tedesca aveva vinto in volata in casa venendo però battuta a Casale Monferrato. La formula è sempre la stessa degli anni scorsi: la prima classificata di questo primo girone si qualifica direttamente alla Top 16, mentre seconda e terza devono giocare un turno di spareggio che è di fatto il playoff.

Trieste si trova nel girone E: oltre a Wurzburg, le avversarie solo Galatasaray e Ikogea ed è abbastanza facile pensare che per il primo posto siano favoriti i turchi, l’anno scorso finalisti di Champions League. Trieste allora se la può giocare ampiamente per la seconda piazza – naturalmente anche per il primato – ed è per questo motivo che dovrà fare molta attenzione a questa trasferta della Tectake Arena, anche per quanto riguarda un’eventuale differenza canestri che nel computo della classifica finale potrebbe avere un peso specifico non indifferente. Staremo allora a vedere cosa succederà tra poco…