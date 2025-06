Diretta Wydad Al Ain streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live al Mondiale per Club 2025, oggi giovedì 26 giugno

DIRETTA WYDAD AL AIN (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Giusto qualche curiosità tramite il sito specializzato Transfermarkt per accompagnarci verso la diretta Wydad Al Ain, che sarà una partita completamente inedita in contesti ufficiali e sarà d’altronde poco più che un’amichevole, dal momento che entrambe le formazioni sono già eliminate matematicamente dal Mondiale per Club 2025. Per i marocchini del Wydad Casablanca parliamo di un valore complessivo della rosa che è pari a 18,34 milioni di euro, il che significa un valore medio di 524.000 euro per ogni calciatore.

Dall’altra parte del campo, arrivano dagli Emirati Arabi Uniti gli uomini dell’Al Ain, che finora hanno fatto ancora peggio sebbene il valore economico della rosa sia stato valutato in 46,99 milioni di euro complessivi, quindi 1,15 milioni di euro a testa di media per ogni singolo calciatore. Adesso però dobbiamo passare dalle parole (o dai numeri) ai fatti, perché comincia davvero la diretta Wydad Al Ain! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

WYDAD AL AIN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Wydad Al Ain in tv l’unico punto di riferimento sarà Dazn, quindi naturalmente parliamo di una diretta streaming video sulla piattaforma.

DIRETTA WYDAD AL AIN: SOLO PER L’ORGOGLIO

Nel gruppo più sbilanciato del Mondiale per Club 2025, la diretta Wydad Al Ain servirà solo per stabilire chi si classificherà al terzo posto del girone G e magari riuscirà a cogliere una vittoria. Appuntamento alle ore 21.00 italiane di stasera, giovedì 26 giugno, presso lo stadio Audi Field della capitale Washington.

Non c’è molto da dire: se in altri gironi ci sono state delle sorprese, per i marocchini e per la formazione degli Emirati Arabi Uniti è stato a dir poco impossibile reggere il confronto con Juventus e Manchester City, che infatti in contemporanea si giocheranno il primato, lasciando alle due squadre del mondo arabo solo la lotta per l’onore.

Il Wydad Casablanca se non altro ha limitato i danni, motivo per il quale in caso di pareggio sarebbero i marocchini a chiudere al terzo posto, ma comunque parliamo di una sconfitta per 2-0 al debutto contro il City e poi per 4-1 contro i bianconeri, quindi un gol segnato e ben sei subiti.

Certo, la rappresentante africana fa comunque bella figura nella diretta Wydad Al Ain a confronto con la squadra degli Emirati Arabi Uniti, che invece è ancora a secco di gol segnati e ne ha presi cinque contro la Juventus e sei al cospetto del Manchester City. Sarà l’Al Ain l’anello davvero più debole del girone?

PROBABILI FORMAZIONI WYDAD AL AIN

Il concetto di probabili formazioni per la diretta Wydad Al Ain è relativo, essendo entrambe già eliminate. Per il Wydad Casablanca possiamo comunque indicare un 5-4-1 con il portiere Benabid; folta difesa a cinque con Moufi, Ferreira, Harkass, Meijers e Moufid; a centrocampo invece i quattro titolari potrebbero essere Nordin Amrabat, Zemraoui, Moubarik e Lorch, infine come centravanti possiamo indicare Mailula.

Il modulo 5-3-2 potrebbe invece essere il riferimento per l’Al Ain: conosciamo molto bene il portiere Rui Patricio; davanti a lui, i cinque difensori potrebbero essere Jasic, Rabia, Amadou Niang, Abdulkarim Traorè e Zabala; globale il trio di centrocampo con Palacios, Park Yong-woo e Al Baloushi; infine come attaccanti titolari citiamo Rahimi e Kodjo Laba.

PRONOSTICO E QUOTE

Marocchini potenzialmente favoriti secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Wydad Al Ain: il segno 1 infatti è quotato a 2,40, mentre il segno 2 varrebbe 2,75. Il pareggio infine vi farebbe vincere di più: il segno X infatti è indicato a 3,60.