Diretta Yeman Crippa/ 5000m maschili Europei 2021, streaming video tv: la finale!

DIRETTA YEMAN CRIPPA, 5000M: L’AZZURRO AGLI EUROPEI A SQUADRE 2021

Si accenderà oggi, sabato 29 maggio 2021 alle ore 17.27 la diretta della gara dei 5000m maschili agli Europei a squadre 2021 a Chorzow con il nostro Yeman Crippa. Nuovo banco di prova dunque per il pluripirmatista italiano che torna sotto ai riflettori in Polonia per la tanto attesa rassegna continentale, utile primo test outdoor in vista del prossimo appuntamento con i Giochi Olimpici 2021, a cui lo stesso mezzofondista ha già staccato il biglietto di ingresso.

Dopo due mesi di allenamenti in altura in Sierra Nevada, l’azzurro delle Fiamme Oro si presenta sulla pedana polacca come uno dei gran favoriti per il podio: pure la concorrenza oggi sarà ampia e preparata, e ovviamente dal non sottovalutare. Pure ci attendiamo grandi scintille oggi da Yeman Crippa nella gara dei 5000m maschili: chissà che cosa accadrà oggi a Chorzow!

DIRETTA YEMAN CRIPPA, EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA: COME SEGUIRE i 5000M IN TV E STREAMING VIDEO

Ricordiamo che la gara dei 5000m maschili agli Europei a squadre 2021 di atletica leggera con il nostro Yeman Crippa, come le altre prove della manifestazione polacca saranno oggi disponibili in diretta tv sulla tv di stato, per la precisione su Raisport, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Di conseguenza sarà garantita anche la diretta streaming video degli eventi, tramite il servizio Raiplay.it. Ricordiamo comunque agli appassionati che sarà possibile seguire le imprese dell’azzurro, come degli altri italiani impegnati, attraverso il portale ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (www.fidal.it), come anche il sito ufficiale della manifestazione in Polonia (www.silesia21.com). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

5000M EUROPEI A SQUADRE 2021: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta della gara dei 5000m maschili agli Europei a squadre 2021 con il nostro Yeman Crippa, pure è doveroso dare un miglior contesto all’appuntamento che ci attende oggi a Chorzow. Come abbiamo accennato prima, per l’azzurro si tratta di un ottimo test in vista dell’impegno a cinque cerchi: in pedana avremo, oltre al nostro mezzofondista altri atleti di grande valore e pre in gran condizione. In tutto sono 8 gli iscritti alla prova, uno per ogni nazionale partecipante alla rassegna continentale, (come da regolamento) e tra questo certo spiccano i nomi di Carlos Mayo e di Hugo Hay. Lo spagnolo e il francese paiono certo i rivali più temibili per l’azzurro, considerato poi che il primo ha segnato in stagione il nuovo personale di 13.18.76, mentre il secondo è sempre forte del PB di 13.27.47. Crippa però rimane sempre l’uomo da battere nella gara dei 5000m maschili agli Europei a squadre 2021: chissà però che accadrà in pista!



