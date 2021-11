DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA/ Video streaming tv: al Wankdorf arbitra Daniel Siebert

DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA: L’ARBITRO

Ad arbitrare la diretta di Young Boys Atalanta troveremo il tedesco Daniel Siebert. Gli assistenti saranno Rafael Foltyn e Christian Gittelmann mentre il quarto uomo sarà Tobias Reichel. Passando al VAR ci saranno i tedeschi Bastian Dankert e Christian Dingert. Il tedesco Siebert è uno degli arbitri più giovani della manifestazione, nato a Berlino Est il 4 maggio del 1984. Nel 2009 arriva il suo debutto nella seconda categoria tedesca per essere poi nel 2012 promosso in Bundesliga. Nel 2014 diventa internazionale sia per Uefa che per Fifa.

Quest’anno ha già diretto una squadra italiana, la sfortunata gara casalinga dell’Inter contro il Real Madrid terminata col risultato finale di 0-1 lo scorso 15 settembre. Si tratta di uno che non ama molto utilizzare i cartellini tanto che in 418 partite ha usato “solo” 1614 il giallo e 32 il rosso diretto. Sono invece 33 i rossi per doppia ammonizione. L’arbitro ha assegnato 113 massime punizioni dimostrando però di essere inflessibile in area di rigore. La sua personalità risulta essere importante anche in situazioni evidenti ma non facili da gestire.

DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Young Boys Atalanta sarà visibile sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253, di conseguenza sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare per i quali sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, inoltre la partita sarà visibile sempre in streaming anche su Mediaset Infinity.

YOUNG BOYS ATALANTA: NEL MIRINO GLI OTTAVI DI FINALE!

Young Boys Atalanta, diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert allo stadio Wankdorf di Berna, capitale della Svizzera, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 23 novembre 2021, per la quinta giornata del girone F di Champions League, un turno che sarà uno snodo fondamentale in un girone ancora molto incerto. La diretta di Young Boys Atalanta è una partita da vincere per i nerazzurri, che a Bergamo si erano imposti con un gol di Pessina, ma attenzione allo Young Boys, che in casa ha già sconfitto il Manchester United e stasera si giocherà le ultime speranze di rimanere in corsa, come minimo per il terzo posto.

I nerazzurri però sono più forti come qualità della rosa e del gioco, inoltre l’Atalanta arriva dalla netta e convincente vittoria per 5-2 contro lo Spezia in campionato, dove si è avvicinata anche alla vetta. Si può dunque sognare in grande, in Serie A e pure in Champions League dove nel mirino c’è il traguardo della terza qualificazione consecutiva per gli ottavi di finale in altrettante partecipazioni. Young Boys Atalanta potrebbe essere un bivio di notevole importanza: che cosa succederà?

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA

Le probabili formazioni di Young Boys Atalanta vedono l’allenatore di casa Wagner intenzionato a schierare un modulo 4-4-2 che potrebbe avere i seguenti titolari: Faivre in porta; davanti a lui una difesa a quattro formata dal terzino destro Hefty, i due centrali Burgy e Lauper, a sinistra infine Garcia; per il centrocampo giallonero sono favoriti Sierro e Aebischer nella coppia centrale, con Rieder a destra e Ngamaleu a sinistra in qualità di esterni. In attacco i titolari dovrebbero essere Kanga ed Elia, ma attenzione a Siebatcheu.

Sul fronte nerazzurro, modulo 3-4-2-1 per Gian Piero Gasperini: in difesa a Berna spazio per Toloi, Demiral e Palomino davanti al portiere Musso, con Djimsiti possibile alternativa al terzetto titolare. A centrocampo ci attendiamo gli immancabili De Roon e Freuler in mezzo, con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra, anche loro certezze. Potrebbero esserci più dubbi in attacco, dove le alternative non mancano: si fanno comunque preferire Pasalic e Malinovskyi sulla trequarti, a supporto del centravanti Duvan Zapata, dunque Ilicic, Pessina e Muriel dovrebbero essere i jolly a partita in corso.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Young Boys Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti i nerazzurri. Il segno 2 è infatti quotato a 1,80, mentre poi sono molto simili le quotazioni per il segno 1 e il segno X, che valgono rispettivamente 3,90 e 4,00 volte la posta in palio.



