Diretta/ Young Boys CSKA Sofia (Europa League) streaming tv: via libera per la Roma?

DIRETTA YOUNG BOYS CSKA SOFIA: SVIZZERI FAVORITI!

Young Boys CSKA Sofia, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00 presso lo Stadion Wankdorf di Berna, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Scontro diretto che potrebbe dare via libera alla Roma in chiave qualificazione, considerando che i giallorossi hanno già vinto a Berna e pareggiato in casa contro i bulgari. Le due formazioni si affrontano con un punto in classifica, gli svizzeri dopo aver perso con i giallorossi hanno imposto il pari in Romania al Cluj, mentre il CSKA ha come detto fatto bella figura all’Olimpico ma dopo aver perduto all’esordio in casa contro i romeni. Un eventuale altro pareggio lancerebbe Roma e Cluj verso la qualificazione, nei rispettivi campionati va ricordato che gli elvetici guidano la classifica della massima serie svizzera dopo cinque giornate disputate. Il CSKA Sofia nel weekend ha vinto di misura contro il Tsarsko Selo e si è riportato al quarto posto del campionato bulgaro, a -5 dalla coppia di testa composta dalla Lokomotiv Plovdiv e dal Ludogorets.

DIRETTA YOUNG BOYS CSKA SOFIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Young Boys CSKA Sofia sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS CSKA SOFIA

Le probabili formazioni di Young Boys CSKA Sofia, sfida che andrà in scena presso lo Stadion Wankdorf di Berna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gerardo Seoane con un 4-4-2: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Sierro, Aebischer, Ngamaleu; Nsame, Elia. Gli ospiti guidati in panchina da Morales schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Young Boys CSKA Sofia grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1.45, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 4.75, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 6.50 la posta scommessa.



