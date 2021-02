Diretta/ Young Boys Leverkusen (Europa League) streaming video e tv: duri a morire

DIRETTA YOUNG BOYS LEVERKUSEN: TEDESCHI DECISI A CHIUDERE LA QUALIFICAZIONE!

Young Boys Leverkusen, in diretta giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18.55 presso lo Stadion Wankdorf di Berna, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Scontro tra compagini due a morire, come dimostrato nella fase a gironi di questa Europa League. Lo Young Boys ha acciuffato la qualificazione in extremis col secondo posto alle spalle della Roma, facendo risultato in extremis nell’ultima, decisiva partita contro il Cluj. Il Leverkusen si è preso il primo posto in rimonta sullo Slavia Praga, vincendo l’ultimo decisivo scontro diretto nel girone.

Svizzeri in gran forma, 5 le vittorie consecutive messe in fila dalla formazione di Berna nel campionato elvetico che vede lo Young Boys ormai capace di ipotecare il titolo, con 16 punti di vantaggio già accumulati sul Basilea secondo. Nella Bundesliga tedesca il Bayer Leverkusen dopo l’ultimo 2-2 in casa contro il Mainz resta quinto, a 3 lunghezze di distanza da Eintracht Francoforte e Wolfsburg che occupano a pari merito il terzo e quarto posto in zona Champions.

DIRETTA YOUNG BOYS LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Young Boys Leverkusen sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a questa emittente potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Serie A e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS LEVERKUSEN

Le probabili formazioni della sfida tra Young Boys e Leverkusen allo Stadion Wankdorf. I padroni di casa allenati da Gerardo Seoane scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenmberger, Garcia; Ngameleu, Rieder, Aebischer, Sulejmani; Elia, Siebatcheu. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Peter Bosz con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Wirtz; Bailey, Schick, Alario.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Young Boys Leverkusen: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.30 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.05 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.75 volte l’importo scommesso.

