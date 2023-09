DIRETTA YOUNG BOYS LIPSIA/ Video streaming tv: non ci sono precedenti (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA YOUNG BOYS LIPSIA: I TESTA A TESTA

Nulla da segnalare nella storia verso la diretta di Young Boys Lipsia, partita che è inedita in contesti ufficiali Uefa e che quindi scriverà una nuova pagina di storia per svizzeri e tedeschi. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Young Boys e Lipsia in vista della partita di questa sera. I numeri ci dicono che la rosa dello Young Boys vale complessivamente 56,45 milioni di euro, pari a 2,09 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società giallonera.

I numeri sono da questo punto di vista nettamente superiori per gli ospiti tedeschi del Lipsia, per cui la rosa della società nell’orbita Red Bull ha un valore economico globale di 403,10 milioni di euro e quindi la media per ogni giocatore della rosa della formazione della Bundesliga arriva a 15,50 milioni di euro. In teoria è una differenza decisamente significativa, staremo a vedere se sortirà effetti anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV YOUNG BOYS LIPSIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Young Boys Lipsia sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport Arena (canale 204). L’emittente televisiva richiede un abbonamento al pacchetto Sport per vedere tutte le partite del calcio europeo, compresa naturalmente la UEFA Champions League.

La diretta streaming di Young Boys Lipsia è trasmessa unicamente sull’applicazione Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer.

YOUNG BOYS LIPSIA: PREVISTO SPETTACOLO

La diretta Young Boys Lipsia, in programma mercoledì 19 settembre alle ore 18:45, racconta di una partita sulla carta molto interessante tra due squadre in forma. Gli svizzeri, anche se con il fattore casa dalla loro parte, non sono i favoriti di questa sfida sebbene abbiano iniziato molto bene il proprio campionato come testimoniano gli 11 punti in 5 partite. Inoltre lo Young Boys non subisce gol da cinque partite di fila considerando campionato, Coppa di Svizzera e il doppio confronto contro il Maccabi Haifa valido per l’ultimo turno dei playoff per la Champions League.

Ad attendere lo Young Boys ci sarà un Lipsia che fin qui ha fatto a dir poco brillare gli occhi dei proprio tifosi, a partire dalla conquista della Supercoppa tedesca contro il Bayern Monaco per 3-0. L’esordio in Bundesliga è stata l’unica nota stonata di questo inizio di campionato, sconfitta per 3-2 col Lipsia, ma per il resto i ragazzi di Rose sono stati implacabili: 5-1 con lo Stoccarda e doppio 3-0 con Union Berlino in trasferta e Augusta. Meglio del Lipsia a 9 punti hanno fatto meglio solo Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, entrambe a quota 10.

YOUNG BOYS LIPSIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Young Boys Lipsia vedono gli svizzeri scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Racioppi con davanti a sé il quartetto Janko, Camara, Benito e Persson. Regia affidata a Lauper mentre Maschi e Monteiro saranno le mezzali di riferimento. Lakomv l’unico trequartista a supporto del tandem Elia-Ittern.

Risposta tedesca col 4-4-2. Tra i pali Blaswich, Henrichs e Raum i due terzini con Simakan e Castello centrali. Larghi nei quattro di centrocampo Xavi Simons e Forsberg mentre Shlager e Kampl occuperanno la mediana. In attacco Openda e Poulsen, parte in panchina Sesko.

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson; Maschi, Lauper, Monteiro; Lakomy; Elia, Itten

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen

YOUNG BOYS LIPSIA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Young Boys Lipsia vedono la squadra tedesca come favorita a 1.57. Secondo bet365, la vittoria svizzera vale 5.25 mentre il pareggio 4.33.

Una questione che sembra scritta è quella della mole di reti. Ci si aspetta infatti una gara aperta e ricca di gol come testimonia l’Over 2.5 a 1.57 contro l’Under 2.37. Il segno Gol è offerto invece a 1.61, molto più basso del 2.20 relativo al No Gol.











