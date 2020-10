Diretta Young Boys Roma/ Streaming video tv: trasferta a Berna in Europa League

DIRETTA YOUNG BOYS ROMA: FONSECA VUOLE FARE SUBITO PIÙ PUNTI POSSIBILI!

Young Boys Roma verrà diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande: alle ore 18:55 di giovedì 22 ottobre il Wankdorf ospita la partita valida per la prima giornata nel gruppo A di Europa League 2020-2021. Nel girone dei giallorossi incrociano anche Cska Sofia e Cluj; possiamo dire senza timore di smentite che Paulo Fonseca abbia gradito il sorteggio, non dovrebbero esserci troppi ostacoli per la qualificazione ai sedicesimi ma naturalmente bisogna stare attenti, perché le insidie si nascondono ovunque e bisognerà provare a chiudere il discorso quanto prima, per evitare di trascinarlo a lungo compromettendo così energie e attenzioni da concentrare sul campionato, dove la squadra è partita decisamente bene e arriva ora da una roboante vittoria sul Benevento. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Young Boys Roma, impegno cui il tecnico portoghese tiene molto per proseguire nel percorso; intanto, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, possiamo fare un’analisi più approfondita sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA YOUNG BOYS ROMA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Young Boys Roma non è quella prevista in chiaro per questo turno di Europa League, dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno assistere a questa partita su Sk Sport Arena (numero 204 del loro decoder) oppure, come di consueto e senza costi aggiuntivi, servirsi della diretta streaming video che viene fornita dalla stessa emittente mediante l’applicazione Sky Go, installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ROMA

In Young Boys Roma Gerardo Seoane schiera un 4-4-2 nel quale Lustenberger e Zesiger proteggono il portiere Faivre, sulle corsie laterali dovremmo avere Hefti e Lefort con due elementi che agiranno davanti a loro, e ancora una volta dovrebbero essere Fassnacht e Moumi Ngamaleu che sarà anche squalificato per la prossima partita di campionato. Rieder e Sierro sono i due mediani incaricati di impostazione e interdizione, nel tandem offensivo Siebatcheu dovrebbe essere titolare, da valutare la posizione di Mambimbi che potrebbe prendere il posto di uno tra Meschack Elia e il franco-camerunense Nsame.

Fonseca pensa al turnover, perché è atteso dalla super sfida contro il Milan: in porta va Pau Lopez che giocherà presumibilmente solo in Europa League, difesa quasi obbligata con le indisponibilità di Smalling e Gianluca Mancini, dunque di nuovo Cristante adattato con Ibanez e Kumbulla a fargli compagnia. Cambia anche la corsia destra: qui si rivede Bruno Peres, sull’altro versante verso la conferma Spinazzola mentre al centro sarà riposo per Veretout, e quindi Villar andrà ad affiancare Lorenzo Pellegrini. Trazione spagnola anche davanti: Borja Mayoral fa la prima punta, alle sue spalle opereranno Mkhitaryan e Carles Perez con Pedro e Dzeko che inizialmente si accomoderanno in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Young Boys Roma. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 1,92 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte quanto puntato con questo bookmaker.



