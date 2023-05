Diretta/ Zaksa Jastrzebski (risultato live 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA ZAKSA JASTRZEBSKI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso è tutto pronto per dare il via alla diretta di Zaksa Jastrzebski, finale della Champions League di pallavolo maschile tutta polacca. I derby sono decisamente rari nell’atto decisivo della Coppa dei Campioni: l’ultimo fu quello tutto russo del 2004 con vittoria del Belgorod ai danni dei connazionali dell’Iskra Odincovo, mentre negli anni Novanta ricordiamo con enorme piacere i tre derby italiani consecutivi dal 1993 al 1995, con due vittorie per Ravenna nel derby regionale con Parma e poi il successo di Treviso proprio contro i romagnoli. Sappiamo fin troppo bene che per lo Zaksa Kędzierzyn-Koźle sarebbe il terzo trionfo consecutivo in Champions League, considerando che nelle due precedenti edizioni ha sempre battuto Trento in finale, per lo Jastrzębski Węgiel sarebbe invece lo storico primo trionfo in una Coppa europea e sarebbe un inizio memorabile, perché subito con quella più prestigiosa. Adesso però la parola deve passare al campo del Pala Alpitour di Torino, perché la diretta di Zaksa Jastrzebski comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Vakifbank Eczacibasi (risultato finale 3-1): Egonu sul tetto d'Europa!

DIRETTA ZAKSA JASTRZEBSKI: UN DERBY POLACCO CHE VALE LA FINALE

Zaksa Jastrzebski, in diretta dal Pala Alpitour di Torino, è la finale di Champions League di volley maschile edizione 2022-2023 che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, sabato 20 maggio 2023: l’Italia ospita il derby polacco, purtroppo non ci sono nostre rappresentanti e l’ultima a cadere è stata Perugia, arrivata fino alla semifinale dove però gli umbri, ormai in calo dopo la fenomenale prima parte di stagione, si sono dovuti inchinare ai campioni d’Europa in carica dello Zaksa Kędzierzyn-Koźle, che oggi andranno a caccia di un leggendario tris consecutivo di trionfi in Champions League dopo le vittorie contro Trento nelle due precedenti edizioni del massimo torneo per club della pallavolo maschile.

DIRETTA/ Eczacibasi Novara (risultato finale 3-0): il sogno si infrange a Istanbul

La diretta di Zaksa Jastrzebski vedrà dunque un derby di Polonia, con lo Jastrzebski Wegiel che proverà a soffiare ai connazionali il trono d’Europa. Pochi mesi fa l’Italia è andata a Katowice a vincere il Mondiale battendo in finale proprio i padroni di casa della Polonia, oggi c’è una piccola “rivincita” (naturalmente a livello di club) con la finale di Champions League a Torino che vedrà protagoniste due formazioni polacche. Il livello è comunque altissimo e di conseguenza e noi siamo davvero curiosi di scoprire come finirà questa finale di Champions League e chi salirà sul tetto d’Europa: che cosa ci dirà la diretta di Zaksa Jastrzebski?

Diretta/ Perugia Zaksa (risultato finale 1-3): umbri fuori dalla Champions League

DIRETTA ZAKSA JASTRZEBSKI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Zaksa Jastrzebski il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Zaksa Jastrzebski in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ZAKSA JASTRZEBSKI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Zaksa Jastrzebski, adesso possiamo descrivere brevemente il cammino delle due società in questa edizione della Champions League. Lo Zaksa Kędzierzyn-Koźle aveva in realtà chiuso al secondo posto nel suo girone alle spalle proprio di Trento, contro cui aveva perso entrambe le partite, vincendo le altre quattro partite per garantirsi almeno il secondo posto. Derby polacco negli spareggi contro lo Zawiercie dominato grazie alla vittoria esterna per 0-3 all’andata, permettendosi poi di perdere per 2-3 in casa al ritorno. Il quarto di finale, scherzi del tabellone, ha riproposto le ultime due finali della Champions League e rimesso di fronte per l’ennesima volta Trento e Zaksa, senza deludere le aspettative: doppio 3-2 casalingo, alla finale lo Zaksa ha avuto la meglio al Golden Set. In semifinale invece Perugia si è arresa più nettamente, perdendo per 3-1 entrambe le partite contro i campioni d’Europa in carica, che curiosamente nella fase ad eliminazione diretta hanno affrontato solo squadre polacche o italiane.

Dall’altra parte ecco lo Jastrzebski Wegiel, che nella fase a gruppi ha vinto il girone A con un cammino perfetto di sei vittorie su altrettante partite disputate. Di conseguenza, i polacchi hanno naturalmente evitato il turno supplementare dei playoff riservato alle seconde e si sono qualificati immediatamente per i quarti di finale di Champions League, dove lo Jastrzebski ha travolto con un doppio 3-0 i tedeschi del Friedrichshafen per raggiungere senza alcuna difficoltà le semifinali. Qui l’avversario è stato l’Halkbank Ankara, sconfitto per 1-3 all’andata in Turchia tanto che poi lo Jastrzebski Wegiel ha potuto perdere per 2-3 il ritorno in casa (prima sconfitta in tutta la Champions League) conquistando comunque la qualificazione per la finale. Fin qui il cammino, ora non ci resta che scoprire cosa avverrà nella diretta di Zaksa Jastrzebski…

© RIPRODUZIONE RISERVATA