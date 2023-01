Diretta Zaksa Trento/ Streaming video tv: big-match per la festa (volley)

Zaksa Trento, in diretta dall’Azoty della città polacca di Kędzierzyn-Koźle, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 25 gennaio 2023, essendo una partita valida per la sesta e ultima giornata del girone D della Champions League di volley maschile, edizione 2022-2023. Partita di lusso per la Itas Trentino contro i padroni di casa polacchi dello Zaksa, perché metterà di fonte le due formazioni che sono state protagoniste delle ultime due finali della Coppa dei Campioni, entrambe vinte dai polacchi.

La diretta di Zaksa Trento sarà dunque un appuntamento affascinante, ma in realtà sarà una sorta di formalità per la compagine trentina allenata da Angelo Lorenzetti, perché grazie alla bellissima vittoria nella partita d’andata e anche ad un altro punto perso dallo Zaksa, il primo posto e la qualificazione immediata ai quarti sono già garantiti a Trento, senza dover passare dal precedente turno di spareggio che tocca alle seconde e quindi ai polacchi, che dovranno affrontare un turno in più per difendere il loro trono d’Europa. La partita è comunque una di quelle che tutti vogliono vincere, a prescindere: che cosa ci dirà il campo nella diretta di Zaksa Trento?

DIRETTA ZAKSA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Zaksa Trento il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Zaksa Trento in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ZAKSA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Zaksa Trento, dobbiamo ricordare che il primo posto per la Itas è già matematicamente certo grazie al cammino finora perfetto per Trento in Champions League. Il ruolino di marcia è il seguente per gli uomini allenati da Angelo Lorenzetti: debutto con vittoria casalinga per 3-0 contro i belgi del Menen, poi ecco il colpo per 1-3 in casa dei cechi del Cez Karlovarsko, in seguito è arrivata naturalmente la fondamentale vittoria per 3-1 contro lo Zaksa, poi per blindare il primo posto ecco altri due successi in entrambi i casi per 3-0, il primo a Trento contro i cechi e poi sul campo dei belgi.

Lo Zaksa Kędzierzyn-Koźle è invece attualmente secondo e tra l’altro già certo di questo piazzamento in un gruppo nettamente spaccato in due per differenza di valori. Oltre alla sconfitta a Trento, i detentori del titolo della Champions League pagano il punto lasciato in Repubblica Ceca con la vittoria “solo” per 2-3 sul campo del Cez Karlovarsko, per cui il verdetto più importante è arrivato già prima di questo match. Non può comunque mai essere banale una partita di questo genere: quali risposte ci darà la diretta di Zaksa Trento?











