Diretta Zaksa Trento/ Streaming video tv, un quarto di lusso (volley)

DIRETTA ZAKSA TRENTO: GRANDE PARTITA!

Zaksa Trento, in diretta dall’Azoty della città polacca di Kędzierzyn-Koźle, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, martedì 7 marzo 2023, come partita d’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile edizione 2022-2023. Partita di lusso e ormai quasi “ripetitiva” per la Itas Trentino contro i padroni di casa polacchi dello Zaksa Kędzierzyn-Koźle, perché questo quarto di finale metterà di fonte le due formazioni che sono state protagoniste delle ultime due finali della Coppa dei Campioni, entrambe vinte dai polacchi, ma erano pure nello stesso girone della prima fase, vinto invece da Trento con doppio successo contro i rivali.

La diretta di Zaksa Trento sarà dunque un appuntamento ancora una volta affascinante, al quale la compagine trentina allenata da Angelo Lorenzetti arriva consapevole delle proprie possibilità, perché dopo la grande doppia delusione delle sconfitte in finale il trend sembra essersi invertito in questa stagione, nella quale Trento ha dominato il girone prendendosi la qualificazione immediata ai quarti, mentre lo Zaksa ha dovuto passare dal precedente turno di spareggio che toccava alle seconde per meritarsi l’ennesimo incrocio contro l’Itas. Naturalmente il verdetto definitivo arriverà al termine della partita di ritorno a Trento, ma già oggi la sfida potrebbe indirizzarsi in maniera forse già significativa: che cosa ci dirà il campo nella diretta di Zaksa Trento?

DIRETTA ZAKSA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Zaksa Trento il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Zaksa Trento in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ZAKSA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Zaksa Trento, dobbiamo ricordare quanto abbiamo già brevemente accennato in precedenza. La Itas torna protagonista in Europa dopo il primo posto che ha giustamente premiato il cammino perfetto per Trento nel girone di Champions League. Il ruolino di marcia per gli uomini allenati da Angelo Lorenzetti nel girone D merita di essere ricordato per la sua straordinaria qualità: debutto con vittoria casalinga per 3-0 contro i belgi del Menen, poi ecco il colpo per 1-3 in casa dei cechi del Cez Karlovarsko, nella terza giornata è arrivata naturalmente la fondamentale vittoria per 3-1 contro lo Zaksa, poi per blindare il primo posto ecco altri due successi in entrambi i casi per 3-0, il primo a Trento contro i cechi e poi sul campo dei belgi, fino alla soddisfazione di vincere per 2-3 anche all’ultima giornata in Polonia.

Lo Zaksa Kędzierzyn-Koźle ha ottenuto invece il secondo posto, vincendo comunque le altre quattro partite ma ovviamente la doppia sconfitta contro Trento non ha fatto piacere, osservata dal punto di vista di chi ha vinto le ultime due edizioni della Champions League. Scherzi del tabellone, ecco che la vincitrice del derby polacco negli spareggi contro lo Zawiercie avrebbe sfidato proprio Trento e così lo Zaksa si è preso la qualificazione grazie alla vittoria esterna per 0-3 all’andata, permettendosi poi di perdere per 2-3 in casa al ritorno. Un quarto di finale che ripropone le ultime due finali della Champions League è naturalmente nobilissimo: siamo davvero curiosi di scoprire quali risposte ci darà la diretta di Zaksa Trento…

