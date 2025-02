DIRETTA ZALGIRIS MILANO: L’OLIMPIA DA TRINCHIERI

Con la diretta Zalgiris Milano siamo alla Zalgirio Arena di Kaunas, alle ore 19:00 di giovedì 6 febbraio prende il via la partita valida per la 26^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. Snodo che definiremmo fondamentale per l’Olimpia, che continua a inseguire un posto nel play in sapendo che, almeno in questo momento, anche la possibilità di arrivare direttamente al playoff non è così peregrina: Milano infatti ha cambiato passo in Eurolega, al netto di qualche scivolone anche pesante i meneghini sono un’altra squadra rispetto a quella in grande difficoltà ad inizio stagione, lo testimonia per esempio la grande vittoria contro il Panathinaikos campione in carica.

Un successo che per l’Olimpia è maturato dopo aver subito due scoppole non da poco, il -20 interno contro il Partizan e l’affondo senza discussioni a Istanbul contro l’Anadolu Efes; il fatto di aver poi battuto il Panathinaikos ci dice dell’imprevedibilità di questo torneo ma anche di come Milano possa realmente giocarsi qualcosa di importante, anche nella casa di Andrea Trinchieri. Aspettiamo dunque che la diretta Zalgiris Milano prenda il via, nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione circa i temi principali di questa intrigante partita alla Zalgirio Arena.

COME VEDERE LA DIRETTA ZALGIRIS MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la diretta tv di Zalgiris Milano è affidata ai canali di Sky Sport per gli abbonati; per quanto riguarda la diretta streaming video le possibilità sono l’applicazione Sky Go o la piattaforma DAZN, sempre in abbonamento.

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: LITUANI IN CALO

C’è una bella occasione per l’Olimpia nella diretta Zalgiris Milano: la squadra lituana, che qualche anno fa Sarunas Jasikevicius aveva incredibilmente portato alla Final Four di Eurolega, aveva iniziato molto bene ma poi lungo la strada ha accusato un calo sensibile, oggi arriva a questa partita con un record negativo e dunque dovrà sudare parecchio anche solo per entrare nelle prime dieci in classifica, posto utile per giocare il play in, detto che la classifica quest’anno è particolarmente corta e, come stiamo osservando in queste settimane, bastano anche due vittorie o due sconfitte per cambiare totalmente lo scenario.

Sicuramente nel roster dello Zalgiris Kaunas ci sono giocatori da tenere d’occhio: su tutti Sylvain Francisco che sta disputando una grande Eurolega, poi Lonnie Walker IV che è un altro giocatore in grado di creare per sé o i compagni e ancora Arnas Butkevicius e il ben conosciuto Bryant Dunston, che ha giocato con Varese e Virtus Bologna nel nostro campionato e, tra le due esperienze, ha infilato due titoli in Eurolega con l’Anadolu Efes, diventando anche il primo stoppatore di sempre nella competizione. Un impegno non da poco per l’Olimpia anche per l’atmosfera della Zalgirio Arena, vedremo però come andranno le cose.