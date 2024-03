DIRETTA ZALGIRIS MILANO/ Video streaming tv: la parola a Nicolò Melli (Eurolega, oggi 28 marzo 2024)

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: PARLA MELLI

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Zalgiris Milano, una partita fondamentale per le rinate ambizioni dell’Olimpia, che è reduce da una doppia vittoria settimana scorsa, cioè il meraviglioso dominio a Monaco e poi il ben più sofferto successo di misura contro il Fenerbahce. Per quanto riguarda la seconda partita, in copertina ecco Nicolò Melli, che è stato dichiarato MVP della gara grazie a 17 punti, tre rimbalzi, due assist e tre palle recuperate in 23’54” di gioco.

Di conseguenza, proprio Melli è stato intervistato a caldo nel parterre del Forum di Assago per un commento immediato sulla vittoria contro il Fenerbahce: “Abbiamo vinto la partita, questa è la cosa più importante. Il Fener è un’ottima squadra, forse la più in forma dell’EuroLeague. Non è stato facile ma abbiamo fatto un buon lavoro e possiamo coltivare ancora le nostre speranze”. Nicolò Melli poi aveva sottolineato anche l’aspetto che secondo lui aveva fatto la differenza: “Energia, un paio di tagli e di canestri importanti dei miei compagni. I dettagli hanno fatto la differenza, siamo stati più bravi nel finale”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ZALGIRIS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zalgiris Milano sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Zalgiris Milano (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRASFERTA FONDAMENTALE

Zalgiris Milano, in diretta dalla Zalgirio Arena naturalmente della città lituana di Kaunas, è la partita valida per la trentaduesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2023-2024, con palla a due alle ore 19.00 italiane di questa sera, giovedì 28 marzo 2024 – saranno le ore 20.00 locali, quando prenderà il via questo appuntamento fondamentale per le speranze europee della EA7 Emporio Armani Milano, che si giocherà davvero tanto nella diretta di Zalgiris Milano, anche perché siamo ormai alla terzultima giornata della stagione regolare.

Settimana scorsa l’Olimpia Milano ha vissuto un eccellente doppio turno con due vittorie che hanno rilanciato le speranze di raggiungere almeno i play-in, infatti adesso per gli uomini di Ettore Messina il bilancio è di 14-17, in linea con le ambizioni di chiudere almeno tra le prime dieci, guadagnando così un posto nel turno aggiuntivo di spareggi che è la novità della Eurolega 2023-2024. Attenzione però allo Zalgiris Kaunas, che ha una vittoria di meno (13-18) e quindi di fatto si gioca tutto: con una vittoria torna in gioco, altrimenti deve alzare bandiera bianca e si giocherà questa ultima spiaggia in casa. La posta in palio è altissima, cosa ci dirà la diretta di Zalgiris Milano?

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Zalgiris Milano, dobbiamo fare il punto di una situazione critica ma indeciso miglioramento per l’Olimpia Milano, che con un colpo di reni finale potrebbe qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta della Eurolega, anche se bisogna ancora completare l’opera prima di dare giudizi definitivi. Tornando indietro nel tempo, la partenza della stagione di Eurolega era subito stata tutta in salita, con una sola vittoria nelle prime sei giornate; in seguito, il +31 rifilato al Valencia ad inizio novembre ha segnato l’inizio di un periodo più favorevole, ma senza una striscia di successi che permettesse una risalita possente in classifica, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano ha sempre continuato ad essere critica.

Non sono mancate soddisfazioni anche di altissimo livello, tra le quali possiamo citare la vittoria contro il Real Madrid al Forum, ma ancora fino a poco tempo fa non sembrava abbastanza per entrare in lotta per i play-in. Il mese di marzo tuttavia finora è stato ampiamente positivo, perché ha portato tre vittorie nelle ultime quattro partite, cioè il successo contro il Partizan e poi il doppio colpo di settimana scorsa a Monaco e in casa contro il Fenerbahce. Serve tuttavia proseguire su questa lunghezza d’onda, perché non c’è più tempo da perdere e bisogna quindi cercare l’impresa in una partita difficile considerate le motivazioni anche dei padroni di casa. L’Olimpia ne sarà capace? La risposta arriverà dalla diretta di Zalgiris Milano…











