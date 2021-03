Diretta Zalgiris Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia vola a Kaunas (Eurolega)

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: TRASFERTA LITUANA PER L’OLIMPIA

Zalgiris Milano, partita diretta dagli arbitri Christos Christodoulou, Milan Nedovic e Marcin Kowalski, si gioca alle ore 19:00 italiane di venerdì 5 marzo, presso la Zalgirio Arena: siamo alla 28^ giornata di basket Eurolega 2020-2021, la regular season si avvicina alla sua conclusione con l’ennesimo doppio turno di questa stagione, iniziata tra mille difficoltà e incertezze a causa del Coronavirus. Per l’Olimpia si tratta di un altro test importante dopo quello contro il Fenerbahçe; vicina alla qualificazione ai playoff, che non ha mai centrato da quando c’è il girone unico, affronta oggi una squadra con le stesse premesse di quella turca, perché anche i lituani stanno lottando un centimetro alla volta per conquistare una delle prime otto piazze e andare ai quarti.

Vedremo quello che succederà nella diretta di Zalgiris Milano; mentre aspettiamo che la Zalgirio Arena si animi con la palla a due possiamo senza ombra di dubbio iniziare a fare qualche valutazione su questa partita importante per entrambe le squadre, leggendo insieme il contesto nel quale si gioca e approfondendo alcun degli aspetti principali che sono legati a queste due squadre, che da tempo ormai onorano l’Eurolega con la loro presenza, storia e competitività.

DIRETTA ZALGIRIS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zalgiris Milano, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su Eurosport 2: è questo canale, riservato ai clienti della televisione satellitare, che si occupa delle partite di Eurolega ma in alternativa sarà possibile sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma dei match del torneo in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Zalgiris Milano, lo abbiamo detto in precedenza, è una partita che ha le stesse premesse di quella affrontata dall’Olimpia mercoledì: certo qui siamo in trasferta ma, allo stesso modo del Fenerbahçe, la squadra lituana si trova in una posizione di limbo, sospesa tra una possibile partecipazione ai playoff e l’eliminazione dopo la regular season. Se per Milano i margini di errore ci sono, visto il vantaggio costruito, lo stesso non si può dire dello Zalgiris Kaunas per cui ogni singola sconfitta a questo punto potrebbe significare un danno enorme in termini di risultati; chiaramente i lituani sperano di vincere oggi per non perdere l’occasione tra le proprie mura, ma soprattutto perché potrebbero recuperare terreno su una diretta rivale pur se le distanze in classifica ci sono. A questo punto i biancoverdi hanno delle rivali dirette su cui fare la corsa, ma devono provare a batterle tutte e sperare anche in un crollo verticale di chi sta più sopra in graduatoria, anche perché questa regular season di Eurolega non ha espresso dei vantaggi netti come in passato ed è tutto ancora possibile. L’Olimpia dal canto suo sa che vincere alla Zalgirio Arena significherebbe avere un piede e tre quarti nei playoff, e dunque punterà a chiudere i conti quanto prima…



