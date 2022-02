DIRETTA ZALGIRIS MILANO/ Video streaming tv: i precedenti sono a favore dei lituani

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: I TESTA A TESTA

Sono 15 le sfide che Zalgiris Milano ha vissuto nell’Eurolega moderna: sappiamo che raramente il bilancio dell’Olimpia è positivo con le avversarie di oggi, e infatti anche nei confronti dei lituani il dato è favorevole all’altra squadra. Infatti siamo 8-7 per lo Zalgiris, che alla Zalgirio Arena si è imposto in 5 dei 7 incroci contro l’Olimpia Milano; tuttavia i meneghini sono riusciti a vincere l’ultimo, che era andato in scena lo scorso marzo ed era terminato 64-69 con un Kile Hynes da 10 punti e 7 rimbalzi e soprattutto 23 punti di uno Shavon Shields che aveva tirato 8/14 dal campo.

Per trovare l’altra vittoria che Milano ha centrato a Kaunas dobbiamo invece tornare al marzo 2017: sempre in regular season, e punteggio decisamente più alto. Si era trattato di un 84-88, con l’Olimpia che era finita sotto di 9 nel primo quarto ma poi aveva reagito fino a vincere il match; c’era stato molto di Awudu Abass, autore di 13 punti e 5 rimbalzi con 3/5 dal campo e 6/6 ai liberi, e Davide Pascolo che aveva infilato 12 punti con un perfetto 5/5. Bene anche Jamel McLean, miglior marcatore dell’Olimpia insieme ad Andrea Cinciarini – entrambi avevano chiuso con 17 punti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ZALGIRIS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Zalgiris Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che da questa stagione ha preso in carico le partite dell’Olimpia in Eurolega più almeno altre due per turno: l’appuntamento sarà quindi riservato agli abbonati a Sky, che in alternativa potranno assistere al match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece le informazioni utili, a cominciare soprattutto dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

ZALGIRIS MILANO: TRASFERTA DA NON SBAGLIARE!

Zalgiris Milano è in diretta alle ore 19:00 (italiane) di martedì 8 febbraio, presso la Zalgirio Arena: si gioca per il recupero della 17^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. Trasferta da non sbagliare per l’Olimpia, che nel doppio turno della scorsa settimana ha fatto mediamente bene: dopo aver vinto sul parquet della Stella Rossa è infatti caduta al Forum contro il Fenerbahçe, con l’effetto di allontanarsi dalle prime due della classe (che sono Real Madrid e Barcellona) ma anche di consentire alle rivali per il terzo posto di rimanere ampiamente in corsa.

Tutto sommato però Ettore Messina sta seguendo i piani: l’obiettivo principale di Milano in Eurolega è quello di ottenere il fattore campo nella serie di playoff, da questo punto di vista c’è ancora margine sul Cska Mosca e i quarti in termini assoluti sono davvero vicini. Dopo essersi ripresa anche in campionato – vittoria alla BLM Group Arena sabato – l’Olimpia è pronta alla trasferta in terra lituana: vediamo cosa succederà nella diretta di Zalgiris Milano, mentre aspettiamo che la partita di Eurolega si giochi possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata.

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Zalgiris Milano: abbiamo presentato la trasferta di Eurolega come una partita da non sbagliare, e in effetti l’Olimpia va a giocare sul parquet dell’ultima in classifica. Lo Zalgiris Kaunas, squadra storica che ha vinto l’ultima Eurolega del secondo millennio, ha appena 3 successi nel girone unico di regular season; le sconfitte sono 18 e, anche se ci sono delle partite da recuperare, arrivare a un posto nei playoff (l’ultima volta è stato con Sarunas Jasikevicius come allenatore) appare impossibile, visto che manca poco per chiudere la prima fase.

Ecco allora che Milano può riscattare immediatamente la sconfitta interna contro il Fenerbahçe e riprendere la corsa: il secondo posto del Barcellona, battuto due volte, è assolutamente vicino ma anche la vetta occupata dal Real Madrid è alla portata, non è peregrino affermare che l’Olimpia possa vincere la regular season di Eurolega e allora giustamente, passo dopo passo, ci vuole provare anche se poi, questo va detto, come segnale alle avversarie sarebbe forte ma non è affatto detto che l’avversaria nella serie dei quarti di finale sia necessariamente meno ostica di altre…



