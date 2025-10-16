Diretta Zalgiris Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di Eurolega.

DIRETTA ZALGIRIS MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta Zalgiris Milano arriva a farci compagnia e bisogna dire che questa partita per l’Eurolega moderna è una grande classica, le due squadre non hanno mai abbandonato la competizione e dunque alla Zalgirio Arena va in scena l’episodio numero 23 di questa rivalità, che al momento vede sorridere ancora i lituani grazie a 13 vittorie, contro 9 successi dell’Olimpia. Milano però è rinfrancata dal fatto di essere riuscita a vincere l’ultima partita alla Zalgirio Arena: lo scorso febbraio si era presa un 87-89 in volata con una prestazione devastante di Zach LeDay, 26 punti con 6/11 al tiro, 5 rimbalzi e ben 11 falli subiti.

Video Virtus Bologna Monaco (77-73)/ Sintesi e highlights: seconda vittoria! (Eurolega, 15 ottobre 2025)

Lo Zalgiris Kaunas dal canto suo aveva invece vinto 87-73 il match dell’anno precedente: in quel caso Edmond Sumner aveva dominato la partita chiudendo senza errori dal campo (6/6) e un solo libero sbagliato, aggiungendo anche 5 assist. Possiamo comunque dire che, al netto del lieve vantaggio lituano, anche lo storico ci racconta di una partita in equilibrio e allora non resta che stare a vedere quello che succederà tra pochissimo sul parquet della Zalgirio Arena, possiamo metterci comodi perché la palla a due sulla diretta Zalgiris Milano si alza! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Virtus Bologna Monaco (risultato finale 77-73): successo degli italiani! (Eurolega 15 ottobre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ZALGIRIS MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Come sappiamo l’Eurolega viene garantita in tv dai canali di Sky Sport, sarà così anche per la diretta Zalgiris Milano la cui diretta streaming video sarà fornita su Sky Go e Now Tv.

IN TERRA LITUANA!

Sarà la Zalgirio Arena la sede della diretta Zalgiris Milano, un altro appuntamento per l’Olimpia che, alle ore 19:00 di giovedì 16 ottobre, affronta la quinta giornata di basket Eurolega 2025-2026. Siamo nella seconda settimana con doppio impegno; come noto, quest’anno le squadre sono 20 e il calendario si fa intricato.

Milano ad ogni modo non ha iniziato malissimo la sua Eurolega, anzi lo aveva fatto con il botto espugnando il parquet della Stella Rossa; poi sono arrivate due sconfitte consecutive e la sensazione che la strada possa nuovamente essere in salita, ma intanto l’Olimpia si è rimessa in rotta nel campionato di Serie A1.

DIRETTA/ Bayern Monaco Milano (risultato finale 64-53): Lucic chiude i giochi! (oggi 14 ottobre 2025)

Qui è arrivata una vittoria roboante nel derby contro Varese, ma è noto che il contesto nazionale sia ben diverso rispetto a quello di una competizione in cui, va detto, nelle ultime stagioni Milano ha faticato parecchio a tenere il ritmo e infatti ha avuto solo un paio di partecipazioni ai playoff, con una Final Four.

Adesso si affronta una diretta Zalgiris Milano che, per il modo in cui i lituani hanno approcciato l’Eurolega, è particolarmente complicata; c’è comunque la speranza di andare a prendersi una vittoria esterna nella consapevolezza che ogni singola partita sia fondamentale per la classifica finale, vedremo…

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: TRASFERTA INSIDIOSA

È particolarmente insidiosa questa diretta Zalgiris Milano, i lituani allenati da Tomas Masiulis hanno infatti avuto un grande impatto con la nuova Eurolega e in generale andare a giocare in Lituania è sempre moto complicato per l’atmosfera infuocata. Lo Zalgiris Kaunas aveva avuto il suo viaggio alla Final Four, del tutto inaspettato, quando il coach era Sarunas Jasikevicius, oggi è una squadra che ha talento tra gli esterni a cominciare da Sylvain Francisco e passando all’ex Olimpia Maodo Lo, campione d’Europa e del mondo in carica con la Germania, e Nigel Williams-Goss, ma anche sotto canestro si fa rispettare.

Per quanto riguarda Milano, possiamo forse dire che Ettore Messina debba ancora trovare il bandolo della matassa per quanto riguarda le rotazioni, il roster dell’Olimpia è stato costruito apposta per avere maggiori possibilità in Eurolega ma alcune partite ci hanno detto di una squadra che forse deve salire ancora qualche gradino per competere veramente con le migliori. La trasferta di stasera per quanto difficile resta comunque alla portata, e allora la speranza è di tornare da Kaunas con una vittoria per migliorare la classifica di Eurolega e lanciarsi nel migliore dei modi verso i prossimi appuntamenti di questa entusiasmante competizione.