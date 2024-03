DIRETTA ZALGIRS VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: il commento di Luca Banchi (Eurolega, oggi 19 marzo 2024)

DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: PARLA BANCHI

Verso la diretta di Zalgiris Virtus Bologna, può essere utile rileggere il commento al termine della sconfitta contro il Real Madrid nella precedente giornata di Eurolega da parte di coach Luca Banchi: “Il Real Madrid è venuto a Bologna a disputare una delle sue migliori partite di questa stagione, con molta aggressività, fisicità, ma anche molta lucidità. Hanno avuto una grande serata dal perimetro e perfetta dalla linea dei tiri liberi, e questa è l’immagine di una squadra che dopo tre sconfitte è venuta a Bologna e sapeva di dover giocare il suo miglior basket per vincere”.

Diretta/ Pesaro Virtus Bologna (risultato finale 87-86 OT): McDuffie ne fa 23, colpo Vuelle! (17 marzo 2024)

Resi gli onori agli avversari, coach Banchi ha parlato della sua Virtus, con un bilancio tutto sommato positivo nonostante la sconfitta: “Sono molto contento dei miei giocatori perché ancora una volta hanno dimostrato di appartenere a questo livello e si sono guadagnati il rispetto degli avversari, che di fronte a Bologna hanno bisogno di giocare una grande partita per vincere e per questo devono sentirsi orgogliosi del loro sforzo, per mantenere il contatto con squadre e giocatori del genere bisogna essere quasi perfetti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Bologna Real Madrid (risultato finale 74-89): KO bianconero (Eurolega 15 marzo 2024)

DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zalgiris Virtus Bologna sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Zalgiris Virtus Bologna (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 84-75): rivincita V nere nel big match! (oggi 10 marzo 2024)

ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: PER RIALZARE LA TESTA!

Zalgiris Virtus Bologna, in diretta dalla Zalgirio Arena naturalmente della città lituana di Kaunas, è la partita valida per la trentesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2023-2024, con palla a due alle ore 19.00 italiane di questa sera, martedì 19 marzo 2024 – saranno le ore 20.00 locali, quando si aprirà per la Virtus Segafredo Bologna l’ultimo doppio turno della stagione regolare di questa edizione della Eurolega. Trasferta di sicuro fascino sul campo di una tradizionale big europea, la diretta di Zalgiris Virtus Bologna sarà una sfida fondamentale per gli uomini di coach Luca Banchi, anche perché la posta in palio è altissima a questo punto del cammino.

La Virtus Segafredo Bologna è splendida protagonista di questa Eurolega con diciassette partite vinte su ventinove disputate finora, purtroppo però il rendimento è in calo e questo mette fortemente a rischio il piazzamento fra le prime sei in classifica della stagione regolare, che otterranno l’accesso immediato alle serie dei quarti di finale. I play-in almeno non sono di fatto in discussione, ma un bel finale consentirebbe di fare l’ulteriore passo avanti, saltando il primo turno ad eliminazione diretta. Naturalmente un colpaccio in Lituania, sul campo dello Zalgiris Kaunas, avrebbe enorme valore per rendere sempre più concreto questo eccellente traguardo, che premia la costanza ad alto livello lungo tutta la stagione. Siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Zalgiris Virtus Bologna…

DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Zalgiris Virtus Bologna, ribadiamo che il cammino della Virtus nelle precedenti ventinove giornate di Eurolega è stato più che soddisfacente, con gli uomini di coach Luca Banchi che si godono infatti una posizione che ad inizio stagione sarebbe stata giudicata eccellente. A lungo però si è sognato ancora più in grande, mentre adesso però c’è da stringere i denti: basterebbe forse osservare che nelle ultime dieci partite sono arrivate appena tre vittorie a fronte di sette sconfitte. L’ultimo successo è ancora la convincente vittoria casalinga contro il Valencia di fine febbraio, seguita a marzo da due sconfitte.

Prima c’è stato lo scivolone al Pireo contro l’Olympiakos, poi il Real Madrid è passato a Bologna: nulla di drammatico, però in queste settimane c’è in palio l’accesso immediato ai quarti e servirebbe quindi tornare subito alla vittoria, magari in Lituania, per tornare a festeggiare in trasferta dopo tanto tempo. I lituani finora hanno vinto undici partite, a fronte di diciotto sconfitte: hanno ancora una piccola speranza di play-in, sono di fatto all’ultima spiaggia e chissà se questo li motiverà ulteriormente o ci sarà già una certa rassegnazione. Inutile fare troppi ragionamneti su questo punto, la verità ce la dirà la diretta di Zalgiris Virtus Bologna…











© RIPRODUZIONE RISERVATA