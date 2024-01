Diretta/ Zambia Marocco video streaming tv: stasera il tredicesimo episodio (CAF, 24 gennaio 2024)

DIRETTA ZAMBIA MAROCCO: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Zambia Marocco, possiamo parlare della storia di questa partita, che è sicuramente più ricca della media in questa prima fase della Coppa d’Africa, dal momento che parliamo di ben dodici partite con un bilancio nettamente favorevole al Marocco, che infatti ha vinto per ben otto volte, mentre per il resto abbiamo due pareggi e altrettanti successi per lo Zambia, che fatalmente è piuttosto staccato (14-23) nel bilancio delle reti segnate.

A dire il vero di recente i numeri sono un pro’ più equilibrati rispetto al passato, infatti le ultime tre sfide fra Marocco e Zambia sono terminate con una vittoria per parte e un pareggio, anche se i Leoni dell’Atlante hanno vinto l’ultima sfida con il risultato di 3-1 domenica 31 gennaio 2021, ai quarti di finale del Campionato delle Nazioni africane, che è la competizione “parallela” alla Coppa d’Africa, tuttavia con l’importante differenza di essere riservata esclusivamente ai giocatori che giocano in patria con squadre di club, mentre in Coppa questa partita mancava addirittura dal 1980. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ZAMBIA MAROCCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Zambia Marocco sarà disponibile per tutti in chiaro al canale 60 del digitale terrestre, visto che l’emittente Sportitalia detiene i diritti per tutta la Coppa D’Africa. In alternativa si potrà seguire al canale 5060 di Sky.

ZAMBIA MAROCCO: MAROCCHINI FAVORITI…

Tra poche ore assisteremo alla diretta Zambia Marocco: si gioca oggi, 24 gennaio 2024, alle ore 21.00. Lo Zambia, che occupa il penultimo posto della classifica con due pareggi nelle precedenti gare, è in situazione critica: ha bisogno di una vittoria oggi per accedere alle fasi a eliminazione diretta della Coppa d’Africa, e il confronto contro il Marocco sarà un crocevia fondamentale. La squadra zambiana per poter sperare nella qualificazione dovrà tirare fuori tutta la sua forza e determinazione per conquistare i tre punti..

Il Marocco, guarda il girone dall’alto della sua posizione in vetta alla classifica grazie aI marocchini puntano contro lo Zambia a mantenere il primato per affrontare con slancio l’ultima fase della Coppa, sapendo di essere tra le squadre favorite per la vittoria finale.

ZAMBIA MAROCCO: PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel merito delle probabili formazioni di Zambia Marocco. Lo Zambia scenderà in campo col modulo 4-1-4-1, schierando una formazione equilibrata. In attacco, Daka sarà il punto di riferimento come unica punta centrale, pronto a finalizzare le azioni offensive. Sulle fasce, Banda e Sakala garantiranno la solita profondità e creatività per cercare di scardinare la difesa del Marocco. A difendere i pali della porta ci penserà Mulenga .

Il Marocco risponderà allo Zambia con un modulo similare, il 4-1-4-1. Boufal sarà schierato sulla fascia, Amallah agirà da perno di centrocampo, Ziyech si muoverà sulla fascia sinistra e cercherà di creare della superiorità grazie alla sua abilità nel saltare l’uomo.. Questa formazione riflette la profondità e la versatilità del Marocco, che cerca di consolidare la sua posizione di leader nel girone. Il duello in mezzo al campo sarà determinante nel decidere questa partita: il Marocco che cercherà di imporre il proprio gioco e lo Zambia dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni in contropiede che gli si presenteranno.

ZAMBIA MAROCCO, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote sul sito Bwin per la partita Zambia Marocco, ricordiamo però di giocare con giudizio. Zambia vincente a 3,5 mentre la vittoria marocchina viene data a 2,6. Il pareggio invece a 5.











