Diretta Zebre Benetton/ Streaming video tv: derby azzurro in coppa! (Rugby)

DIRETTA ZEBRE BENETTON: BIG MATCH TUTTO ITALIANO IN COPPA!

Zebre Benetton, in diretta dallo stadio Sergio Lanfranchi, è la partita di rugby in programma oggi venerdi 24 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.00. Dopo lunghissima pausa motivata dal covid come dalla sosta riservata alle nazionali, ecco che torniamo nel vivo dell’edizione 2021-22 dello United Rugby Championship e per l’ottava giornata ecco che è super match con la diretta tra Zebre Parma e Benetton Treviso, attesissimo derby tutto italiano.

DIRETTA/ Dinamo Mosca Novara (risultato finale 0-3): grande trionfo Igor in Russia!

Proprio alla vigilia di Natale sarà dunque gran regalo per gli appassionato di rugby, che potranno di nuovo godersi i propri beniamini, impegnati poi in uno scontro davvero impegnativo e dall’esito affatto scontato. Dopo uno stop così lungo infatti, il colpo di scena è dietro l’angolo: lo sperano soprattutto i tifosi del club emiliano, che certo non sono fatati felici di vedere i propri giocatori ancora fermi all’ultimo gradino della classifica della competizione. Chissà però che il riscatto delle Zebre possa cominciare oggi.

Diretta/ Edimburgo Benetton (risultato finale 24-10) streaming video: cade Treviso

DIRETTA ZEBRE BENETTON STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Zebre Benetton, per la felicità degli appassionati italiani, sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti sul digitale terrestre. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA ZEBRE BENETTON: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Zebre e Benetton , ci pare proprio ora necessario dare un miglior contesto alla sfida per lo United Rugby Championship di questo pomeriggio: dove dunque eravamo rimasti con la competizione continentale?. Cominciando dai padroni di casa, come abbiamo già accennato prima, ecco che per la squadra di Coach Bradley non ha davvero iniziato il torneo al meglio. Con solo 5 partite fin qui disputate (son ben due i match saltati causa Covid) la squadra emiliana ha raccolto solo sconfitte e un solo punticino spicca nella graduatoria del torneo. Davvero un magrissimo bilancio per le Zebre che pure potrebbero ancora sorprenderci questo pomeriggio.

Diretta/ Benetton Warriors (risultato finale 19-18) video: Marin all'ultimo respiro!

Ha fatto certo di meglio Treviso: la Benetton infatti approda al nuoto turno dello United rugby Championship, registrando almeno 16 punti, ottenuti però su 7 incontri disputati, con un bilancio di tre successi e ben 4 sconfitte. Con tali numeri, la squadra veneta è comunque appena alla ottava posizione in classifica, l’ultima valida per la qualificazione alla fase fiale del torneo. Bortolami e i suoi ragazzi dovranno dunque fare attenzione per non perdere il contatto con le altre big. Ci attende un match davvero speciale oggi!.



© RIPRODUZIONE RISERVATA