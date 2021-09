Diretta Zebre Lions/ Streaming video tv: per crescere ancora (Rugby)

Zebre Lions, in diretta dallo stadio Sergio Lanfranchi di Parma alle ore 18.35 di questa sera, venerdì 24 settembre 2021, sarà il primo anticipo della prima giornata dello United Rugby Championship 2021-2022, la nuova competizione che prende il posto del Pro 14 e che è un campionato di rugby con sedici squadre da Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica, di cui le due italiane sono naturalmente la Benetton Treviso e le Zebre, la franchigia con sede a Parma.

La diretta di Zebre Lions dunque avrà l’onore di aprire questo torneo che sarà una nuova evoluzione di quella che in origine era la Celtic League, alla quale fin dal 2010 partecipa anche l’Italia e di cui adesso fanno parte ben quattro squadre sudafricane, che tornano in pianta stabile dopo l’assenza dettata dal Covid. La partita con gli Emirates Lions sarà subito un ostico banco di prove per le Zebre, che chiusero all’ultimo posto la scorsa Rainbow Cup: sperando che questa stagione possa essere differente, che cosa ci riserverà oggi la diretta di Zebre Lions?

DIRETTA ZEBRE LIONS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Zebre Lions sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti, ottima notizia per gli appassionati italiani di rugby. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA ZEBRE LIONS: IL CONTESTO

Verso la diretta di Zebre Lions, dobbiamo dunque fare affidamento su cosa era successo nella scorsa edizione. Era stata varata per adattarsi al Covid la formula del Pro14 Rainbow Cup, due tornei separati per le dodici squadre europee e per le quattro sudafricane con una finalissima poi per laureare i campioni. Ci fu la grande impresa della Benetton, che vinse il girone europeo e poi pure la finalissima contro i Bulls, mentre le Zebre furono all’estremo opposto, chiudendo all’ultimo posto il girone europeo con cinque sconfitte su cinque.

Ecco dunque che per le Zebre questa dovrà essere una stagione di crescita fin da questa partita inaugurale, nella quale arrivano a Parma gli Emirates Lions di Johannesburg, che in casa giocano ius uno stadio leggendario, cioè l’Ellis Park sede della finale della Coppa del Mondo 1995 (quella di Invictus, per dare un riferimento anche cinematografico). Questo la dice lunga sul differente valore del rugby nelle due nazioni, ma se la Benetton è campione in carica potremmo attenderci segnali di crescita pure dalle Zebre…



