Diretta Zenit Benfica/ Streaming video tv: partita equilibrata (Champions League)

Zenit Benfica, partita diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, si gioca mercoledì 2 ottobre alle ore 21.00 presso lo Stadio San Pietroburgo e sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020. Sfida che potrebbe avere contorni già decisivi, con lo Zenit che ha pareggiato all’esordio a Lione, mentre il Benfica si è fatto sorprendere in casa dai tedeschi del Lipsia. I russi però vengono da un turno particolare in campionato: perdendo in casa della Lokomotiv Mosca hanno lasciato la vetta della classifica al CSKA Mosca e si sono fatti agganciare dalla stessa Lokomotiv, dal Krasnodar e dal Rostov a 2 lunghezze dalla vetta. In Portogallo il Benfica ha battuto il Vitoria Setubal con un gol di Vinicius nell’ultimo turno, restando a un punto di distanza dalla prima posizione occupata dalla clamorosa rivelazione Famalicao.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ZENIT SAN PIETROBURGO BENFICA

La diretta tv di Zenit San Pietroburgo Benfica sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport (tutti gli abbonati lo trovano al numero 257 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT BENFICA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Zenit San Pietroburgo Benfica, mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso lo Stadio San Pietroburgo, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. 4-2-3-1 per lo Zenit allenato da Semak, in campo con: Lunev, Karavaev, Ivanovic, Rakitskiy, Santos, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Zhirkov, Dzyuba. 4-4-2 per il Benfica guidato in panchina da Bruno Lage, schierato con: Vlachodimos, Tomas Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Gabriel, Rafa Silva, Seferovic, Carlos Vinicius.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Zenit San Pietroburgo Benfica, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella russa: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3.10 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.35 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.80 e under 2.5 quotato 1.90.



