Diretta/ Zenit Betis streaming video tv: spagnoli ambiziosi (Europa League)

DIRETTA ZENIT BETIS SIVIGLIA: IN EQUILIBRIO!

Zenit Betis Siviglia, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Spagnoli ambiziosi in quella che è la loro migliore stagione da molti anni a questa parte: l’ultima vittoria per 2-4 in casa del Levante li ha lanciati verso il terzo posto in classifica nella Liga, a +4 su Barcellona e Atletico Madrid, con le prospettive di partecipare alla prossima Champions che si intrecciano alla voglia di fare strada in questa Europa League.

Torna in campo lo Zenit San Pietroburgo col campionato russo ancora fermo in queste settimane invernali. Lo Zenit è retrocesso dalla Champions dove era inserito nel girone della Juventus e sta disputando in queste settimane la “Atlantic Cup” con altre formazioni nordiche che hanno fermato il campionato d’inverno. Le due squadre si ritrovano di fronte a 7 anni dall’ultima volta, un’amichevole vinta per 3-0 dallo Zenit il 9 febbraio 2015.

DIRETTA ZENIT BETIS SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Zenit Betis Siviglia è su Sky Sport (canale 254): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT BETIS SIVIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Zenit Betis Siviglia, match che andrà in scena alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Per lo Zenit, Sergej Semak schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kerzhakov, Karavaev, Khotulev, Rakitskiy, Santos, Barrios, Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claundinho, Azmoun. Risponderà il Betis allenato da Manuel Pellegrini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Silva, Bellerin, Pezzella, Bartra, Moreno, Gonzalez, Carvalho, Rodri, Fekir, Tello, Iglesias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Zenit Betis Siviglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Zenit con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Betis, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

