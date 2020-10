Diretta Zenit Bruges/ Streaming video tv: sfida tra outsider (Champions League)

DIRETTA ZENIT BRUGES: SFIDA EQUILIBRATA

Zenit Bruges sarà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien, e va in scena alle ore 18:55 italiane di martedì 20 ottobre presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo: si gioca per la prima giornata del gruppo F in Champions League 2020-2021. Partita da seguire con attenzione particolare, visto che stiamo parlando delle prossime due avversarie della Lazio; almeno sulla carta sembra che russi e belgi siano destinati a giocarsi il terzo posto per accedere in Champions League, ma anche loro possono nascondere insidie e in particolare la squadra di San Pietroburgo ha già dato modo di mostrare la sua competitività per disputare gli ottavi di questo torneo. Parte leggermente più indietro un Bruges che in epoca recente non è mai riuscito a giocarsela veramente; al momento comunque, guardando alla Lazio e a come sta affrontando l’inizio di stagione, bisognerà non sottovalutare l’impegno e anche il risultato che maturerà questa sera sarà molto importante. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco per la diretta di Zenit Bruges, proviamo a ipotizzare in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ZENIT BRUGES IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zenit Bruges viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico siamo su Sky Sport Football, che tutti gli abbonati troveranno al numero 203 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita di Champions League con il consueto servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT BRUGES

Per Zenit Bruges, le scelte di Sergey Semak dovrebbero vertere su un 4-2-3-1 nel quale Azmoun può arretrare la sua posizione lasciando a Dzyuba il ruolo di prima punta, a quel punto però a rimanere fuori sarebbe uno dei trequartisti e cioè Karavaev, Erokhin e Driussi. Più probabile la staffetta tra i centravanti; a centrocampo Barrios fa coppia con uno tra Ozdoev e Kuzyaev, mentre la difesa a protezione del portiere Mikhail Kerzhakov dovrebbe prevedere Lovren e Rakitskiy nella zona centrale con Krugovoy e Douglas Santos a giocare in qualità di terzini. Sarà invece un 4-3-3 quello di Philippe Clement: nel suo Bruges Mignolet è il portiere, davanti a lui giocano Mechele e Dell con due laterali bassi che saranno Clinton Mata e Sobol, mentre a centrocampo la regia dovrebbe essere quella di Rits che verrà affiancato da due mezzali come Vanaken e Vormer. In attacco potrebbe arrivare qualche modifica rispetto al pareggio sul campo dello Standard Liegi: Noa Lang e Okereke, ex dello Spezia, insidiano le maglie di Dennis e Krmencik comunque favoriti, con Diatta che giocherà come esterno destro.

QUOTE E PRONOSTICO

La Snai è una delle agenzie ad aver previsto un pronostico su Zenit Bruges, assegnando alla squadra di casa i favori delle quote: abbiamo un valore di 1,70 volte la puntata sul segno 1 che identifica il successo dei russi, mentre la quota posta sul segno 2 per l’affermazione esterna dei belgi vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,75 volte quanto puntato. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,80 volte la cifra messa sul piatto.



