Diretta/ Zenit Chelsea (risultato finale 3-3): Odzoev pareggia al 94′, Blues secondi!

DIRETTA ZENIT CHELSEA (RISULTATO FINALE 3-3): ODZOEV PAREGGIA NEL FINALE, BLUES SECONDI NEL GIRONE

Finisce la diretta di Zenit Chelsea. Dopo il pareggio dei Blues realizzato da Lukaku, la squadra russa ha provato la reazione, ma ha trovato la miracolosa parata di Kepa sul colpo di testa di Azmoun. Il Chelsea torna quindi a spingere, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e il primo posto del Girone H. All’84’ buona occasione per Timo Werner. Azione personale di Pulisic sulla destra, traversone al centro per il tedesco, che da buona posizione colpisce debolmente.

Diretta/ Chelsea Juventus donne (risultato finale 0-0): punto d'oro per le bianconere

All’85’ il Chelsea torna di nuovo in vantaggio. Pulisic pesca Werner al centro dell’area, che di destro fulmina Kerzhakov, risultato che si ribalta ancora, è 2-3. Lo Zenit prova il disperato assalto nel finale, e al 94′ riesce clamorosamente a pareggiare. Respinta corta della difesa del Chelsea, sulla palla arriva Odzoev che scarica una bordata di prima intenzione che finisce all’incrocio dei pali, è 3-3. Il gran gol dei russi è l’ultima occasione della partita, che finisce quindi in parità. Il Chelsea chiude quindi il raggruppamento in seconda posizione, cedendo la prima posizione alla Juventus. Lo Zenit si posiziona al terzo posto e vola in Europa League. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA/ Juventus Chelsea (risultato finale 1-0) streaming: la decide Chiesa

DIRETTA ZENIT CHELSEA (RISULTATO 2-2): LUKAKU RIPORTA IL PUNTEGGIO IN PARITA’

Inizia il secondo tempo della diretta di Zenit Chelsea. Dopo un bel primo tempo, in cui gli inglesi si erano portati in vantaggio con il gol di Werner, lo Zenit ha trovato una grande reazione, ribaltando il risultato con Claudinho e Azmoun. Nella ripresa, la squadra di Tuchel è chiamata alla reazione per posizionarsi in prima posizione nel Girone H. Il primo squillo del secondo tempo è però di marca russa. Malcom salta secco Sarr e mette la palla al centro. La traiettoria è insidiosa e Kepa è costretto a deviarla in corner per non correre rischi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA/ Quote, Allegri lancia Moise Kean allo Stadium

La reazione del Chelsea arriva al 54′. Gran destro dalla lunga distanza di Barkley, che trova però l’attento Kerzhakov. Prova ad alzare i ritmi la squadra di Tuchel, assediando la metà campo di casa. Al 56′ ci prova Saul, trovando i pugni di Kerzhakov. Il forcing dei Blues da i suoi frutti al 62′. Mount trova il corridoio per lo scatto di Werner, tocco al centro per Lukaku che da due passi non sbaglia, è 2-2. Rispondono subito i russi con Malcom. Conclusione violenta del brasiliano, che termina fuori di poco. Al 71′ miracolo di Kepa. Colpo di testa angolato di Azmoun, il portiere spagnolo con uno strepitoso intervento salva i Blues. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA ZENIT CHELSEA (RISULTATO 2-1): FINE PRIMO TEMPO

Si chiude il primo tempo della diretta di Zenit Chelsea. Dopo il gol del vantaggio dei Blues messo a segno da Werner, lo Zenit inizia ad affacciarsi dalle parti di Kepa. Al 26′ grande occasione per la squadra russa. Claudinho e Malcom scambiano tra di loro, il brasiliano va alla conclusione, ma centra in pieno Kepa, vanificando un’ottima occasione. I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano nuovamente il pareggio al 27′. E’ ancora Claudinho a mettere in difficoltà la difesa inglese con la sua rapidità, cross al centro e colpo di testa di Azmoun che spedisce alto.

Al 34′ reagisce il Chelsea. Werner tocca per Lukaku, che di testa appoggia per Mount, che viene fermato dall’uscita di Kerzhakov. Al 38′ arriva il pareggio dello Zenit. Douglas Santos crossa al centro e trova il perfetto inserimento da dietro di Claudinho, è 1-1. Al 41′ i russi la ribaltano. Malcom recupera palla e lancia in verticale Azmoun. L’iraniano salta in velocità Kepa e sigla il gol del 2-1. Al 44′ lo Zenit va vicino al terzo gol. Azmoun viene fermato da una gran parata di Kepa, Blues in difficoltà. Il primo tempo si chiude con i russi in vantaggio per 2-1. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA ZENIT CHELSEA (RISULTATO 0-1): BLUES IN VANTAGGIO CON WERNER

Comincia la diretta di Zenit Chelsea. Le due squadre sono schierate in campo e sono pronte a dare il via alla gara valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il primo tempo si apre con il Chelsea che parte subito forte. Dopo appena una minuto di gioco, Blues vicini al gol del vantaggio. Saul penetra centralmente in area di rigore e scarica un potente destro che viene deviato in corner da Kerzhakov.

Sul calcio d’angolo seguente, il Chelsea si porta in vantaggio. Corner battuto forte sul primo palo da Barkley, che pesca il perfetto taglio di Werner, deviazione e gol, 1-0 al 2′ minuto. Continua a spingere la squadra londinese, e si rende nuovamente pericolosa al 4′. Lukaku cerca centralmente Werner, che viene anticipato dal provvidenziale intervento di Karavaev. Non riesce ad uscire dal pressing inglese lo Zenit, che è chiuso totalmente nella propria metà campo. Al 19′ i russi provano a reagire. Claudinho prova la conclusione a giro dalla distanza, non inquadrando però la porta. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA ZENIT CHELSEA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per cominciare la diretta di Champions League Zenit Chelsea, e già le formazioni ufficiali dell’incontro stanno per fare il loro ingresso in campo: nell’attesa pure approfittiamone per leggere qualche dato importante fin qui segnato. Nella classifica del girone H pure oggi troviamo gli inglesi primi, ma con gli stessi punti della Juventus seconda (12): per la squadra dei Blues pure emergono a tabella 4 successi e una sola sconfitta, come anche la migliore differenza gol del gruppo, segnata sul 10:1.

Altre statistiche per lo Zenit, al terzo posto e con appena punti all’attivo, segnata pure con un pareggio e una vittoria: la squadra russa ha inoltre da parte una differenza reti nulla, fissata sul 7:7. Ora tocca dare la parola al campo, via! ZENIT (5-4-1): M. Kerzhakov; V. Karavaev, W. Barrios, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun. Allenatore: Sergei Semak CHELSEA (4-3-3): Arrizabalaga; R. James, Christensen, M. Sarr, Azpilicueta; Barkley, Mount, Saul Niguez; Hudson-Odoi, R. Lukaku, Werner. Allenatore: Thomas Tuchel (agg Michela Colombo)

DIRETTA ZENIT CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Zenit Chelsea sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

ZENIT CHELSEA: I TESTA A TESTA

C’è un unico precedente legato alla diretta di Zenit Chelsea. Si parla della gara d’andata del girone di questa Champions League, quindi questa è in assoluto la prima volta a San Pietroburgo. Il 14 settembre a Londra la gara terminò col risultato di 1-0, decisa da una giocata del calciatore belga Romelu Lukaku. L’ex Inter è stato il gioiello dell’ultima sessione di calciomercato per la squadra campione d’Europa, ma ora è finito un po’ nel dimenticatoio con Tuchel che preferisce un reparto decisamente più mobile.

Diverse volte lo Zenit ha affrontato squadre inglesi, partendo dalla semifinale dell’Intertoto 2000 quando si impose tra andata e ritorno, grazie a un grande Tarasov a segno in entrambe le gare, contro il Bradford. Successivamente i biancoazzurri hannos fidato Bolton Wanderers, Everton, Manchester United e Liverpool. Dall’altro lato il Chelsea ha giocato per la prima volta contro una russa nei gironi di Champions del 2004/03 quando si trovò a vincere sia all’andata che al ritorno contro il CSKA Mosca. Ha poi affrontato Spartak Mosca, Rubin Kazan e Krasnodar.

ZENIT CHELSEA: POCHI STIMOLI PER I RUSSI

Zenit Chelsea, in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della UEFA Champions League. Match point per i Blues che sono pronti a chiudere la questione primo posto: a 12 punti appaiati alla Juventus, gli inglesi hanno però il vantaggio dello scontro diretto e con un successo in Russia saranno matematicamente certi della prima posizione, grazie allo scontro diretto vinto 4-0 contro i bianconeri nella scorsa giornata.

Lo Zenit dalla sua grazie all’ultimo pareggio in casa del Malmoe si è preso il favore dello scontro diretto con gli svedesi e potrebbe avere pochi stimoli in questa sfida, essendo già sicuro del ripescaggio in Europa League. Al Chelsea serve invece la vittoria ad ogni costo considerando che la Juve vincendo in casa contro il Malmoe potrebbe beffare i Blues e prendersi la prima posizione per essere testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT CHELSEA

Le probabili formazioni della diretta Zenit Chelsea, match che andrà in scena alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Per lo Zenit, Sergej Semak schiererà la squadra con un 5-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskyy, Douglas Santos, Krugovoi; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Claudinho; Azmoun. Risponderà il Chelsea allenato da Thomas Tuchel con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso; Mount, Werner, Pulišić.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Zenit Chelsea, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 6.00 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.20 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.55 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA