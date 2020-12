Diretta/ Zenit Dortmund (Champions League) streaming video tv: per il primo posto

DIRETTA ZENIT BORUSSIA DORTMUND: TEDESCHI PER LA VETTA!

Zenit Dortmund, in diretta dalla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Match che conta per la classifica solo per il Borussia Dortmund, chiamato a vincere per blindare il primo posto nel girone F: i gialloneri hanno infatti mantenuto un punto di vantaggio sulla Lazio dopo lo scontro diretto della settimana scorsa: se i biancazzurri batteranno il Bruges, con una vittoria in Russia i tedeschi saranno comunque sicuri del primo posto. In ogni caso per il Dortmund gli ottavi di finale sono sicuri e la squadra di Favre proverà a sfruttare la mancanza di motivazioni dello Zenit, ormai fuori anche dalla corsa al terzo posto e dal conseguente passaggio in Europa League. Il Dortmund ha pareggiato 1-1 a Francoforte nell’ultima sfida di Bundesliga, lo Zenit ha rifilato una cinquina all’Ural, agganciando lo Spartak Mosca in testa alla classifica del massimo campionato russo.

DIRETTA ZENIT BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Zenit Dortmund sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT BORUSSIA DORTMUND

Le probabili formazioni di Zenit Dortmund, sfida che andrà in scena presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sergej Semak con un 4-4-2: Kerzhakov; Sutormin, Lovren, Rakits’kyy, Zhirkov; Malcom, Ozdoev, Douglas Santos, Driussi; Azmoun, Dzyuba. Gli ospiti guidati in panchina da Lucien Favre schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Bürki; Can, Hummels, Zagadou; Passlack, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus, T. Hazard.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di UEFA Champions League tra Zenit e Dortmund queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 4.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.85 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.75.



