Diretta Zenit Juventus Primavera/ Streaming video tv: sarà conferma? (Youth League)

DIRETTA ZENIT JUVENTUS PRIMAVERA: I BIANCONERI SI CONFERMERANNO?

Zenit Juventus primavera, diretta dall’arbitro Amine Kourgheli, è la partita in programma oggi, mercoledì 20 ottobre 2021 per la Youth League: fischio d’inizio fissato per le ore 13.00. Siamo al terzo turno della fase a gironi della competizione UEFA ed ecco che per il gruppo H si accenderà oggi la diretta tra Zenit e Juventus primavera, bella sfida che pure si annuncia più che mai aperta.

Sebbene vanti la prima posizione nella classifica del gruppo infatti la Vecchia Signora non può certo dirsi al sicuro: fin qui la squadra di Bonatti non ha messo il piede il fallo, realizzando un pareggio e un successo rispettivamente contro Malmoe e Chelsea, ma certo il colpo di scena è dietro l’angolo, specie quando si tratta dei russi. I padroni di casa, pur avendo alle spalle appena una sola affermazione da che è iniziata la competizione, hanno tutte le carte giuste per mettere KO anche la Juventus primavera: Zyryanov ha ben preparato il match e certo saranno grandi scintille in campo.

ZENIT JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Comunichiamo subito che la diretta tv di Zenit Juventus Primavera non dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto: purtroppo non vi sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com, e ovviamente le pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI ZENIT JUVENTUS PRIMAVERA

Per le probabili formazioni della diretta Zenit Juventus primavera, bella sfida di Youth league, facile immaginare che entrambi i tecnici schiereranno oggi solo i loro migliori titolari: questo benchè pure la Vecchia Signora solo lo scorso fine settimana sia stata impegnata contro la Sampdoria in campionato. Partendo proprio dai bianconeri comunque Bonatti dovrebbe schierare i suoi ancora con il 4-4-2 di partenza, dove pure avremo Chibozo e Suole (fresco di gol con il Chelsea) in attacco: per la linea del centrocampo dovrebbero invece farsi avanti da primo minuto Miretti e Omic al centro e Iling e Mulazzi sull’esterno del reparto. In difesa poi dovrebbero essere maglie da titolari per Turchino, Muharemovic, Nzouango e Savona: al solito si collocherà Garofani tra i pali.

Per l’11 dello Zenit San Pietroburgo invece Zyryanov dovrebbe confermare gran parte di coloro che hanno strappato il successo al Malmoe nell’ultimo turno. Con il 4-3-3 di partenza, avremo dunque Kuznetsov, Kotov e Maryanov in attacco, mentre irrinunciabile sarà Khayloev in cabina di regia: Mikhailovskii e Saus agiranno come mezz’ala. In difesa invece il tecnico dovrebbe dare nuova fiducia a Khotulev e Zigangirov al centro dello schieramento: Sandrachuk e Troshchenskov si occuperanno delle corsie esterne.





