DIRETTA ZENIT JUVENTUS/ Video streaming tv: è Sandro Scharer l’arbitro della partita

DIRETTA ZENIT JUVENTUS: L’ARBITRO

Zenit Juventus sarà diretta questa sera a San Pietroburgo dall’arbitro svizzero Sandro Scharer per la terza giornata della Champions League 2021-2022. Di conseguenza ecco che, almeno sul rettangolo di gioco, la squadra arbitrale sarà interamente elvetica, grazie anche ai due guardalinee Stephane De Almeida e Bekim Zogaj e al quarto uomo Alain Bieri. Ci sarà però anche un po’ di Germania chiamata alla direzione di Zenit San Pietroburgo Juventus, perché alla Var troveremo come responsabile il tedesco Bastian Dankert, con al suo fianco in qualità di assistente Avar l’elvetico Fedayi San.

Per conoscere meglio il primo arbitro, ricordiamo che Sandro Scharer è nato il 6 giugno 1988 a Buttikon, nel cantone Argovia, e ha debuttato nel massimo campionato di calcio svizzero nel 2013. Già due anni dopo Scharer ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa, in Champions League la sua ultima apparizione era stata Bruges Paris Saint Germain 1-1 il 15 settembre scorso, partita nella quale il fischietto elvetico aveva estratto per quattro volte il cartellino giallo, ma senza espulsioni o calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ZENIT JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zenit Juventus sarà in esclusiva su Amazon Prime, pertanto riservata agli abbonati: questo match di Champions League potrà essere seguito anche su tutti i dispositivi che si possono connettere al servizio, così da assistervi in diretta streaming video. Ricordiamo poi che c’è una sorta di accordo di collaborazione tra questo broadcaster e la televisione satellitare: infatti i clienti Amazon Prime potranno accedere alla diretta di Zenit Juventus anche attraverso il servizio Sky Q.

ZENIT JUVENTUS: ALLEGRI VUOLE LA TERZA VITTORIA!

Zenit Juventus sarà diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 20 ottobre presso la Gazprom Arena, dove va in scena la partita valida per la terza giornata nel gruppo H di Champions League 2021-2022. Situazione ottima per i bianconeri, che sono anche reduci dalla vittoria sulla Roma con cui riprendono sempre più passo in campionato: in questo girone il sigillo sui campioni del Chelsea ha sancito il secondo successo in altrettante partite, dunque primo posto in classifica e ottavi che sarebbero di fatto archiviati in caso di vittoria questa sera, anche se chiaramente il risultato non è scontato e anzi bisognerà stare molto attenti.

Lo Zenit, come tutte le squadre russe, in casa può esser temibile: nell’ultima giornata di Champions League ha rifilato 4 gol al Malmoe, vero che ha influito l’inferiorità numerica degli svedesi ma la squadra di Sergey Semak aveva già fatto soffrire il Chelsea a Stamford Bridge, di conseguenza per Allegri sarà un match da prendere con le molle. Vedremo quello che succederà nella diretta di Zenit Juventus, mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT JUVENTUS

Sarà un 3-4-2-1 quello di Semak per la diretta di Zenit Juventus: in porta va Kritsyuk, davanti a lui una linea con il veterano Lovren che sarà coadiuvato dall’esperto ucraino Rakitskiy e da Barrios, o Chistyakov. Torna a fare un passo avanti dunque Douglas Santos, che si occuperà della corsia sinistra; sull’altro versante il ballottaggio riguarda Sutormin, che parte favorito, e Vyacheslav Karavaev mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci pochi dubbi su Wendel e Kuzyaev. Alle spalle di Dzyuba, che come sempre sarà il centravanti, per lo Zenit dovrebbero poi giocare Malcom e Claudinho, con Erokhin come prima alternativa.

La Juventus di Allegri si dispone con il 4-4-2: da valutare chi tra Morata, Kean, Kulusevski e Federico Chiesa giocherà in attacco ma sappiamo che l’ex Fiorentina agirebbe nel caso come esterno sinistro a centrocampo, dove ovviamente Bernardeschi si gioca la maglia. Sull’altro lato del campo ecco Cuadrado, poi in mezzo abbiamo una timida possibilità per il rientrato Arthur, che contende il posto a Bentancur per affiancare un Locatelli quasi certo della maglia. Bonucci e De Ligt formeranno la coppia centrale a protezione di Szczesny, Danilo e Alex Sandro saranno invece i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Zenit Juventus sono state emesse anche dall’agenzia Snai, ed è di questo bookmaker che andiamo a leggere i valori previsti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,70 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,25 volte la puntata che accompagna il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta invece in dote una vincita che ammonta a 2,10 volte l’importo che avrete scelto di investire.

