Diretta/ Zenit Lazio (Champions League) streaming video tv: Inzaghi in emergenza!

Zenit Lazio, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 18.55 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Può sognare Simone Inzaghi con la sua Lazio che si sta dimostrando più forte di una lunga emergenza. Saranno tanti gli indisponibili anche in questa trasferta di San Pietroburgo, con Immobile, Lucas Leiva e Strakosha di nuovo fermati alla partenza, ma le sfide contro Burges e Torino hanno messo in mostra lo spirito inarrendevole dei biancazzurri. Sotto di un gol contro i granata in pieno recupero, addirittura Caicedo ha messo la firma alla più incredibile delle vittorie, che la Lazio aveva però trovato con le stesse modalità anche a Cagliari nel dicembre scorso. La posta in Champions è alta, dopo quattro punti in due partite fare risultato in Russia avvicinerebbe alla qualificazione la Lazio, mentre lo Zenit è già all’ultima chiamata dopo aver perso contro Bruges e Borussia Dortmund. Dopo tre sconfitte consecutive i russi sono tornati alla vittoria in campionato contro il Khimki e potranno essere sospinti da 16.000 tifosi, con la Gazprom Arena aperta a capienza ridotta.

DIRETTA ZENIT LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Zenit Lazio sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT LAZIO

Le probabili formazioni di Zenit Lazio, sfida che andrà in scena presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sergej Semak con un 4-3-3: M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares, Muriqi, Correa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Zenit Lazio grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



