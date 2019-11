Diretta Zenit Lione/ Streaming video tv: russi ancora in corsa (Champions League)

Zenit Lione, che è diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 27 novembre: partita valida per la quinta giornata nel gruppo G di Champions League 2019-2020, e ultima spiaggia per la squadra russa che in caso di sconfitta o anche solo pareggio sarà costretta ad abbandonare la competizione. Il doppio ko subito contro il Lipsia obbliga la formazione di San Pietroburgo a fare risultato pieno contro un Lione che ha cambiato in panchina affidandosi a Rudi Garcia, sta risalendo la corrente nella classifica di Ligue 1 ed è davvero vicino agli ottavi, considerati l’obiettivo minimo per la Champions League. Nella partita di andata era finita 1-1 al Parc Olympique Lyonnais: virtualmente dunque lo Zenit potrebbe ancora qualificarsi tenendo lo 0-0, ma servirebbe poi una vittoria casalinga contro il Lipsia a fronte di un ko francese contro il Benfica. Difficile che si verifichi un’ipotesi simile, ma intanto staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Zenit Lione; aspettandone il calcio d’inizio, valutiamo le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zenit Lione è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare i canali Sky Sport presenti sul pacchetto Calcio; naturalmente sarà come sempre disponibile il servizio fornito dall’applicazione Sky Go che permetterà di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT LIONE

In Zenit Lione Sergey Semak potrebbe dover rinunciare agli acciaccati Shatov e Zhirkov: entrambi però avrebbero presumibilmente cominciato dalla panchina, con la conferma di Douglas Santos da esterno sinistro e di Barrios come interno. Il modulo dovrebbe rimanere il 3-4-1-2: Erokhin a supporto dei due insostituibili Azmoun e Dzyuba, Smolnikov il laterale sulla corsia destra e Ozdoev a completare la linea mediana, dunque la difesa prevede tre centrali comandati dall’esperienza di Ivanovic e Rakitskiy, a completare il reparto davanti a Mikahil Kerzhakov dovrebbe essere ancora una volta Osorio. Rudi Garcia rischia di avere fuori sia Aouar che Depay: al posto del centrocampista giocherà Tousart come già visto contro il Nizza, l’olandese sabato scorso è stato sostituito da Bertrand Traoré che si prenderà la corsia destra lasciando a Terrier la sinistra, con la conferma del ventunenne Reine-Adélaide da trequartista a supporto di Moussa Dembélé che ancora una volta parte favorito per guidare l’attacco. Thiago Mendes sarà l’altro mediano davanti alla difesa, l’ex Sampdoria Andersen e Denayer formano la coppia centrale a protezione di Anthony Lopes con Dubois e Marçal ad agire da terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote emesse dal portale Snai per un pronostico su Zenit Lione indicano un forte equilibrio, nel quale però i russi sono leggermente favoriti: l’eventualità della loro vittoria è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,35 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,90 volte la puntata che accompagna il segno 1 per il successo esterno dei transalpini. Il segno X, che identifica il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la somma investita.



