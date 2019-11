Diretta Zenit Lipsia/ Streaming video tv: tutto ancora in gioco (Champions League)

Zenit Lipsia, partita diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, si gioca alle ore 18:55 di martedì 5 novembre e inaugura il programma della quarta giornata nel gruppo G di Champions League 2019-2020. Potrebbe essere il ribaltone in testa alla classifica, oppure la fuga dei tedeschi verso gli ottavi di finale: nella partita di andata il Lipsia si è imposto per 2-1 alla Red Bull Arena effettuando il sorpasso ai danni dei russi e del Lione, trovandosi improvvisamente al comando del girone. Questa sera però le cose potrebbero tornare com’erano: in caso di vittoria infatti lo Zenit tornerebbe primo, e lo stesso Olympique potrebbe scavalcare il Lipsia vincendo contro un Benfica che, dal canto suo, non è ancora tagliato fuori. Un girone allora in cui ogni singola squadra ha le sue possibilità, come del resto si era intuito nel momento del sorteggio; aspettando la diretta di Zenit Lipsia andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT LIPSIA

Sergey Semak punta sul consueto 4-4-2 per Zenit Lipsia, senza modificare la sua squadra titolare: in attacco ci sono sempre Azmoun e Dzyuba con Driussi e Zhirkov che dovrebbero percorrere le corsie laterali a centrocampo, di fatto un 4-2-4 nel quale Ozdoev e Barrios si occuperanno della mediana e saranno chiamati a un importante ruolo di interdizione. Ivanovic e Rakitskiy come sempre compongono la coppia centrale in difesa, in porta c’è Mikhail Kerzhakov con Karavaev (o Smolnikov) e Douglas Santos che agiranno in qualità di terzini. Modulo speculare per il Lipsia di Julian Nagelsmann, che deve ancora fare i conti con qualche infortunato: la squadra arriva dal roboante 8-0 al Mainz e rispetto a quelle scelte dovremmo rivedere in campo Forsberg che agirà come regista ma partendo da sinistra, con Sabitzer dall’altra parte e Laimer che potrebbe fare coppia con Kampl nel settore nevralgico. In difesa, Klostermann dovrebbe essere spostato al centro al fianco di Upamecano; a destra agirà Mukiele con Halstenberg sull’altro versante, in porta come sempre l’ungherese Gulacsi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a valutare le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Zenit Lipsia: la squadra favorita è quella ospite anche siamo in una situazione di equilibrio. Vale infatti 2,35 volte la puntata il segno 2 per la vittoria dei tedeschi, mentre il valore posto sul segno 1 per il successo interno vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,95 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata.



