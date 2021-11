Diretta Zenit Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia per rialzarsi subito! (Eurolega)

DIRETTA ZENIT MILANO: PRONTO RISCATTO OLIMPIA?

Zenit Milano sarà diretta dagli arbitri Robert Lottermoser, Juan Carlos Garcia e Robert Vyklicky: alle ore 18:45 di venerdì 19 novembre la Sibur Arena ospita la partita valida per la 11^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. L’Olimpia resta in Russia, affrontando comunque un lungo viaggio (si parla di 1500 chilometri, più o meno) per andare a San Pietroburgo e cercare pronto riscatto: mercoledì ha subito una ripassata quasi epocale dall’Unics Kazan, perdendo la seconda partita nel girone del torneo e facendosi raggiungere, al primo posto in classifica, da Barcellona e Real Madrid.

Ovviamente non si fanno allarmismi: la stagione regolare di Eurolega è lunga, la graduatoria rimane ottima e un ko per quanto pesante non può fare primavera. Certamente però Ettore Messina chiederà che si rialzi immediatamente la testa, perché entrare in un loop negativo può non essere così improbabile e in questi casi serve mostrare subito gli attributi. Aspettando allora che la diretta di Zenit Milano si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal parquet della Sibur Arena, dove l’Olimpia è attesa a un compito per nulla semplice.

DIRETTA ZENIT MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Zenit Milano sarà trasmessa su Sky Sport Arena: la casa dell’Eurolega è tornata a essere la televisione satellitare, di conseguenza tutti gli abbonati potranno seguire questa partita sul canale 204 del loro decoder. In assenza di un televisore, sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; inoltre sul sito ufficiale www.euroleague.net, che è liberamente consultabile, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA ZENIT MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Zenit Milano sarà una partita difficile per l’Olimpia, per almeno due motivi. Il primo lo abbiamo già ricordato, ed è ovviamente la testa pesante dopo i 26 punti incassati dall’Unics Kazan – ma ad un certo punto sembrava potesse finire anche peggio – e dunque un morale che inevitabilmente non può essere dei migliori. Il secondo grado di difficoltà deriva ovviamente dal grado di qualità degli avversari: lo Zenit San Pietroburgo, che nel turno precedente ha battuto l’Alba Berlino, ha infatti 7 vittorie in questa Eurolega e occupa la quarta posizione in classifica.

I russi si stanno insomma confermando rispetto all’anno scorso, quando avevano raggiunto uno storico playoff e dato ampio filo da torcere al Barcellona, espugnando il Palau Blaugrana in gara-1 e portando la prima in classifica a gara-5. Una squadra che ha perso Kevin Pangos (e non è un addio indifferente) ma con un paio di aggiunte sugli esterni sembra poter restare competitiva; sarà dunque interessante scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Zenit Milano, certamente l’Olimpia, per quanto la sua situazione sia ottima, dovrà dare delle risposte immediate…



