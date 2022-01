Diretta Zimbabwe Guinea/ Streaming video tv: a senso unico? (Coppa d’Africa)

DIRETTA ZIMBABWE GUINEA: PARITA INUTILE…

Zimbabwe Guinea, in diretta dallo Stade Ahmadou Ahidjo della capitale camerunese Yaoundé, si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 18 gennaio 2022, per la terza e ultima giornata del girone B della Coppa d’Africa 2021. Siamo dunque al momento dei verdetti, ma dobbiamo osservare che la diretta di Zimbabwe Guinea sarà purtroppo inutile per la Nazionale dello Zimbabwe, che dopo la sconfitta in entrambe le prime due partite disputate ha già abbandonato ogni possibilità di qualificazione per gli ottavi di finale.

Il match odierno sarà dunque decisivo solo per la Guinea, che tra l’altro è già messa molto bene grazie alla vittoria sul Malawi e al pareggio contro il Senegal nelle prime due giornate. Anche una clamorosa sconfitta potrebbe non essere fatale, perché la Guinea potrebbe comunque passare tra le migliori terze o addirittura come seconda; un pareggio toglierebbe ogni dubbio; una vittoria infine darebbe ottime possibilità di passare come prima del girone. La partita ha dunque una chiara favorita sulla carta: parola al campo per vedere se Zimbabwe Guinea ci sorprenderà…

DIRETTA ZIMBABWE GUINEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Zimbabwe Guinea: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ZIMBABWE GUINEA

Nelle probabili formazioni di Zimbabwe Guinea, possiamo osservare che il c.t. dello Zimbabwe Norman Mapeza ha La Rosa praticamente per intero a disposizione, ma la Nazionale è già eliminata e allora potrebbe essere l’occasione giusta per dare spazio a chi finora ha giocato meno e siamo curiosi di scoprire se ci potrà essere anche un cambio tattico rispetto al modulo 4-2-3-1.

La Guinea allenata da Kaba Diawara non deve invece cadere nell’errore di pensare a una partita facile. Vanno annotate un paio di assenze per Coronavirus e il modulo di riferimento potrebbe essere il 5-3-2 con i nomi più noti a centrocampo, dove infatti troviamo il romanista Diawara e anche Naby Keita del Liverpool, che deve rivestire i panni di leader e trascinatore della sua Guinea.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Zimbabwe Guinea in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Guinea parte certamente favorita e il segno 2 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse invece vincere lo Zimbabwe.

