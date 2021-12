DIRETTA/ Zorya Bodo Glimt (risultato finale 1-1): norvegesi ok con la Roma!

DIRETTA ZORYA BODO GLIMT (RISULTATO 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Alla Slavutych-Arena le formazioni di Zorya Luhansk e Bodo/Glimt pareggiano per 1 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la partita riuscendo a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno direttamente su calcio di punizione dalla distanza da Nazaryna intorno al 18′. Nel secondo tempo i norvegesi ci credono e vanno a caccia del gol del pareggio trovandolo al 68′ tramite l’autogol siglato da Vernydub. Nell’ultima parte dell’incontro Vernydub nno riesce a farsi perdonare all’88’ così come Konradsen aveva mancato il bis all’86’. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente allo Zorya di portarsi a quota 7 ed al Bodo/Glimt di salire a 12 punti nella classifica del girone C della Conference League. (cronaca Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Lazio Galatasaray (risultato 0-0) streaming video tv: girandola di cambi

DIRETTA ZORYA BODO GLIMT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Zorya Bodo Glimt non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite di Conference League mandate in onda dalla televisione satellitare; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per le informazioni utili sul match potrete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com, visitando poi l’apposita sezione dedicata alla neonata competizione internazionale.

DIRETTA/ Marsiglia Lokomotiv Mosca (risultato 1-0) streaming: Gerson, doppia chance

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al settantesimo minuto, ovvero quando manca solamente una ventina di minuti al novantesimo, il punteggio tra Zorya Luhansk e Bodo/Glimt è cambiato ed è adesso di 1 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Vetlesen al posto di Fet tra i calciatori del Bodo/Glimt, i norvegesi vanno a caccia del pareggio e, dopo averci provato con Konradsen al 65′, i loro sforzi vengono premiati al 68′ quando Vernydub realizza uno sfortunatissimo autogol che ripristina la parità. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Zorya Luhansk e Bodo/Glimt sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed il ritmo della sfida, pur restando abbastanza sostenuto, non porta più ad ulteriori azioni pericolose realmente degne di nota. Fino a questo momento il direttore di gara polacco K. Jakubik non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo questa sera. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Ferencvaros Leverkusen (risultato 0-0) streaming: gol annullato ai tedeschi

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Ucraina la partita tra Zorya Luhansk e Bodo/Glimt è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Skrypnyk a cominciare meglio la gara riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 18′ grazie alla rete messa a segno da Nazaryna, autore di un pregevole calcio di punizione vincente dalla distanza. Ecco le formazioni ufficiali: ZORYA – Cvek, Favorov, Gladky, Gromov, Imerekov, Juninho, Khomchenovsky, Matsapura, Nazaryna, Sayyadmanesh, Vernydub. A disp.: Alefirenko, Buletsa, Dal Bello Fagundes, Kabaev, Owusu, Saputin, Snurnitsyn, Zahedi, Zhylkin. Allenatore: Skrypnyk. BODO/GLIMT – Berg, Botheim, Fet, Haikin, Konradsen, Lode, Moe, Pellegrino, Saltnes, Sampsted, Solbakken. A disp.: Hagen, Hoibraaten, Kvile, Moberg, Mugisha, Nordas L., Pernambuco, Smits, Vetlesen. Allenatore: Knutsen. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VIA!

Si accende la diretta di Zorya Bodo Glimt e già le formazioni ufficiali del match di Conference League stanno facendo il loro ingresso in campo: prima del fischio d’inizio pure approfittiamone per analizzare qualche numero interessante fin qui segnato da i due club. Partendo dai padroni di casa ecco che ricordiamo per lo Zorya il terzo gradino della classifica del gruppo C, con ben 6 punti e un tabellino composto da 2 successi e ben tre sconfitte, pure va detto che gli ucraini fin qui non sono stat poi attivi in attacco e neppure attenti in difesa, visto che la loro differenza reti è segnata sul 4:10.

Statistiche ben diverse per il Bodo/Glimt, capolista del gruppo con ben 11 punti messi da parte. La squadra giallonera pure ha fin qui segnato 3 successi e due pareggi e dunque non ha ancora messo il piede in fallo: ottima la loro differenza reti, con 13 reti fatte contro le appena 4 subite dalla difesa norvegese. Ora però diamo la parola al campo: la diretta Zorya Bodo/Glimt comincia! (agg Michela Colombo)

L’ARBITRO

La diretta tra Zorya e Bodo/Glimt sarà oggi affidata al fischietto polacco Krzysztof Jakubik, che pure per l’occasione si avvarrà oggi della collaborazione degli assistenti Boniek e Winkler, con Dobrynin selezionato quarto uomo. Volendo ora spendere due parole sul primo direttore dei gara, pure apprendiamo che questo in stagione ha già messo da parte ben 11 direzioni, ma nessuna fin qui per la Conference league: per il polacco leggiamo a tabella già 36 ammonizioni e tre espulsioni decise in stagione, come anche 4 calci di rigore concessi.

Ampliando la nostra analisi scopriamo pure che Jakubik in carriera non ha mai avuto modo di incontrare lo Zorya o anche il Bodo/Glimt per cui l’incontro di questa sera sarà un vero inedito: pure per l’arbitro oggi sarà una prima volta con formazioni ucraine o norvegesi. (agg Michela Colombo)

NORVEGESI VERSO PRIMO POSTO

Zorya Bodo Glimt, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso la Slavutych Arena di Zaporyzia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Occasione d’oro per i norvegesi chiamati a blindare un primo posto assolutamente insperato alla vigilia, con la Roma che sembrava destinata ad essere dominatrice del girone. E invece con una vittoria in Ucraina sarebbero i campioni di Norvegia ad accedere alla fase a gironi della competizione.

Lo Zorya anche all’Olimpico contro la Roma ha dimostrato di aver mollato gli ormeggi, con le residue speranze di secondo posto tutte perdute in casa dei giallorossi. Il Bodo però sentirà la pressione di una Roma che non dovrebbe fare fatica a fare punteggio pieno a Sofia contro il Cska: un quadro abbastanza chiaro che vedrà Botheim e compagni a caccia di una vittoria che spalancherebbe le porte di uno storico ottavo di finale, senza passare dai play off contro le terze di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI ZORYA BODO GLIMT

Le probabili formazioni della diretta Zorya Bodo Glimt, match che andrà in scena alla Slavutych Arena di Zaporyzia. Per lo Zorya, Victor Skripnik schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho; Sayyadmanesh, Buletsa, Cvek, Kabaiev; Gromov, Zahedi. Risponderà il Bodo Glimt allenato da Kjetil Knutsen con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Vetlesen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Zorya Bodo Glimt, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3.70 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.90 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.77 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA